Sol Pérez y Guido Mazzoni son una de las parejas del mundo del espectáculo que están planeado su boda. Se conocieron hace varios años y llevan como pareja hace 4. Fue la pasión de cuidar sus cuerpos y entrenar la que los unió.

Así comenzó la historia de amor entre Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol es una de las mujeres más codiciadas de la Argentina, pasó por distintos trabajos en los medios de comunicación y su carisma la llevó a tener una gran cantidad de seguidores. Asimismo, su increíble silueta es otro de los aspectos que la gente más admira de ella, ya que tiene una gran disciplina a la hora de entrenar y asume el compromiso de llevar una vida con hábitos saludable.

Fue así como conoció a su prometido, quien intentaba hablar con ella por redes sociales, pero no obtenía la atención de Pérez que él esperaba hasta que comenzaron a entrenar juntos. "Guido es lo más y lo veo con él. Nos conocimos en el gimnasio pero el me venía chamuyando hace 4 años por Instagram. Empezamos a entrenar y me gustó porque era muy divertido, pegamos onda pero nada", expresó en una entrevista.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Pero poco a poco la atención fue creciendo hasta que pactaron una primera cita donde solo se limitaron a hablar y donde no hubo ni siquiera un primer beso. "No lo conocía personalmente. Nos vimos por primera vez en agosto, en octubre nos pusimos de novios y en diciembre nos fuimos a vivir juntos", continuó.

Sol Pérez y Guido Mazzoni ya planean su boda

A partir de ahí todo fue color de rosa para ambos que anunciaron su compromiso a principio de este año y se encuentra con los preparativos de una boda. Sol Pérez explicó que ella quiere algo chico e íntimo, mientras que Guido Mazzoni apuesta a una gran fiesta toda la noche.