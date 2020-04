El romántico mensaje del novio de Sole Fandiño por su cumpleaños

Soledad Fandiño cumpió 38 años y su novio, Martín Brenna, decidió dedicarle un romántico mensaje. La pareja hizo oficial su romance a mediados de marzo y ahora, la pareja vive a full su romance.

"Feliz cumpleaños, rubia. Le dio la mano, ella se la apretó y la retuvo, él sintió por primera vez una electricidad rara y descubrió que su cuerpo había vivido hasta hace ese instante mudo, sin música", expresó el empresario. "Tan lindo", respondió ella a ese post en el que se ve a los tortolitos muy acaramelados.

Los rumores de romance entre Martín y Soledad surgieron en 2018 cuando, según distintas versiones, el morocho había dejado a su novia de entonces por la ex de René Pérez. "Martín no dejó a la novia por mí, porque no sale conmigo ni estuve con él. Es amigo, re buena onda, todo. Pero de ahí a decir que yo tengo una relación con él, no es verdad”, dijo en ese año la actriz al ser consultada al respecto Los ángeles de la mañana.