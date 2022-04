Soledad Aquino contó los motivos de su separación de Marcelo Tinelli: "Me dijo que no..."

Soledad Aquino abrió su corazón y contó cómo fue la separación con Marcelo Tinelli en 2009.

La primer esposa del conductor, mamá de Candelaria y Micaela Tinelli, estuvo al borde de la muerte por complicaciones hepáticas y "El cabezón" se mantuvo cerca de ella acompañando a sus hijas mayores.

Pero antes de mantener un vínculo cercano, la rubia contó que no fue nada atravesar la separación con Marcelo.

“Con Marcelo tenemos una distancia lógica, pero cuando hay temas importantes nos hablamos”, dijo Soledad Aquina en una entrevista con Mamás Felices (UCL TV), conducido por Andrea Chiarello.

Soledad Aquino contó los motivos de su separación de Marcelo Tinelli:

Luego, reveló los motivos de su ruptura con Tinelli después de doce años de relación. "Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme", contó.

También, aseguró que le costó procesar su relación con Paula Robles, mamá de Francisco y Juanita y segunda esposa del conductor. Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí. No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”, disparó.

Soledad Aquino habló de los problemas de salud de Cande Tinelli

En medio de esta serie de confesiones, Soledad Aquino también se refirió a los trastornos alimenticios de su hija Candelaria.

“Lo de Cande fue bravo. No te voy a mentir, sufrí un montón. Marcelo hizo un montón y yo también", contó Aquino sobre este especial momento que atravesó la familia.

" Ir al psicólogo, hablar con la instructora del hípico, con la directora del colegio, me mantenía muy atenta porque el anoréxico te dice que comió y no comió”, agregó.

