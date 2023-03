Soledad Aquino habló del supuesto mensaje que publicó en redes sociales pidiendo trabajo.

La ex mujer de Marcelo Tinelli fue víctima de un hackeo cuando se publicó en su cuenta de Instagram su desesperada búsqueda de trabajo. “Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos", decía el post que compartió la página Gossipeame y que después desapareció.

Soledad Aquino habló del misterioso mensaje en sus redes buscando trabajo

“Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo”, agregó la mamá de Candelaria y Micaela Tinelli.

Lo cierto es que, tras este revuelo, Soledad Aquino salió a aclarar que se trataba de un mensaje falso. “Me parece que me hackearon, pero estoy tranquila”, le confirmó a TN Show.

Soledad Aquino contó por qué se separó de Marcelo Tinelli

Después de su complicado problema de salud, la relación entre Soledad Aquino y Marcelo Tinelli se hizo aún más estrecha.

Sin embargo, antes de esta hermosa amistad los problemas de la pareja fueron complicados y la mamá de Cande y Mica Tinelli atravesó un largo proceso de duelo. Tiempo atrás, Soledad Aquino abrió su corazón y contó cómo fue la separación con Marcelo en 2009.

Soledad Aquino junto a sus hijas y Marcelo Tinelli.

“Con Marcelo tenemos una distancia lógica, pero cuando hay temas importantes nos hablamos”, dijo Soledad Aquina en una entrevista con Mamás Felices (UCL TV), conducido por Andrea Chiarello.

Luego, reveló los motivos de su ruptura con Tinelli después de doce años de relación. "Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme", contó.