Soledad Silveyra reveló el escándalo con Jorge Rial que involucra a "La Niña Loly"

Soledad Silveyra reveló parte de una vieja discusión con Jorge Rial cuyos motivos tienen un oscuro trasfondo.

La actriz, que está a punto de estrenar Mujeres, el nuevo programa de Canal Trece, mantiene una eterna guerra con el periodista en la que también está involucrada Mariana "La Niña Loly" Antoniale. “Cuando yo estaba haciendo el Bailando estaba la Niña Loly y yo, que googleaba y estudiaba todo, un día tiré una frase porque ellos se estaban separando”, dijo a Angel de Brito en El Espectador, su programa de radio.

“Rial aparecía en las tapas de las revistas, tipo Osvaldo Laport. Yo le dije un comentario a Loly, que no me lo acuerdo, algo como 'hacete valer como mujer', pero realmente no me lo acuerdo. Y Rial al día siguiente publicó un tweet que decía 'a Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'”, siguió "Solita".

Al escuchar esta tremenda frase, De Brito fue por más. “Me pareció de una crueldad. Fui a googlear qué era un rifle sanitario y es el rifle con el que se matan a los animales con peste. Me pareció de una crueldad tan enorme, excesivamente fuerte. Te estoy hablando del 2014. Me hizo un daño porque no podía dimensionar tanta crueldad”, disparó la actriz.