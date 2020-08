Rodrigo Lussich fue amenazado de muerte

Con su desparpajo habitual Rodrigo Lussich, en forma divertida y a veces irónica, habla de los famosos en su segmento "Los escandalones", en Intrusos, pero algunos comentarios suyos no fueron bien vistos y por eso tuvo una denuncia del INADI, Ahora, el periodista, está muy preocupado por las amenazas de muerte anónimas que recibe en su línea de whatsApp.

Desde que se incorporó al ciclo de América, Lussich dotó al programa de un gran dinamismo en su divertidos "escandalones", aunque, según él mismo afirmó, algunas veces se equivocó y pidió disculpas.

Hace algunos días, el periodista recibió amenazas anónimas en su teléfono y, muy preocupado por eso, se comunicó inmediatamente con su abogado, el Dr. Leguizamón, especialista en redes, quien ya se puso a trabajar en el tema para develar de dónde vienen las intimidaciones.

Ya cursé a través de mi abogado @Martin_Legui denuncia por las amenazas de muerte que recibí esta tarde vía watsap. Aténganse a las consecuencias. — rodrigo lussich (@rodrigolussich) August 12, 2020

"Ya cursé a través de mi abogado una denuncia por las amenazas de muerte que recibí esta tarde vía WhatsApp", escribió en su cuenta de twitter y dirigiéndose a quien le escribe anónimamente concluyó: "Aténganse a las consecuencias".

Rodrigo, además, grabó un posteo en Instagram donde dice, entre otras cosas: "Las catarsis las hago en la tele que es el lugar donde me sé expresar, es mi lenguaje. Les agradezco todos los mensajes de amor y la buena onda. Lo que hago no tiene otro objetivo que acompañar y entretener, sacarle una sonrisa a la gente. Es humorada, entretenimiento, desde la crítica, la acidez, la ironía, pero nunca desde la maldad y, a veces, puedo caer en eso también. me puedo equivocar", comenzó hablando desde su auto estacionado.

"Hay gente que puede estar ofendida. Hace un tiempo tuve una expresión poco feliz sobre la condición trans de la que me arrepentí, fue una burrada. Al segundo pedí disculpas, enseguida, pero no cabe que me digan transfóbico porque he dado muchísimas muestras de apoyo a la comunidad a la que pertenezco. Pero metí la pata, pedí disculpas", dijo visiblemente arrepentido y continuó:

"Con mi sección de los famosos viejas, no me cabe hacer lugar a un arrepentimiento. No lo siento porque nunca hablé contra los viejos. Jamás. Es muy fácil decirle a alguien violento de género. Soy un buen tipo, pero me puedo equivocar, pero arriesgo antes de quedarme tibio, cometo errores y me desboco" y repitió: "Cometo errores pero nunca desde un lugar de ser un garca".

Para finalizar Rodrigo manifestó: "Soy buena gente, soy buen tipo, así que a la gente que cree defender derechos de la gente grande, lo puede hacer, pero estaría bueno que esté acompañando a los viejos que están cagados de hambre cagados de frío, solos, deprimidos bajoneados y pasándola mal. Pero no ocupándose de una sección de un programa de chimentos que se metió con famosos que en todo caso puede ser los que se ofendan, hasta ahí".