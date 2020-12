¡Sorprendió a Pampita! Barby Franco reveló el retoque que se hizo en la cara

Barby Franco sorprendió a Pampita al inicio de su programa al contar que hace unos días se hizo unos retoques en la naríz.

"¿Qué pasó con la nariz? Que pusiste algo en tus redes", le preguntó Pampita sin vueltas.

A lo que la pareja de Fernando Burlando, respondió: "Ay, no, un poquito. Mirame ahí, cuando yo me reía, la nariz se me iba para abajo. Y ahora mi amiga Agus me dijo, 'ahora cuando te rías, yo te voy a poner un poquito de ácido hialurónico".

"No me había dado cuenta", resaltó Pampita luego de ver la demostración que le hizo Barby ante cámara. "Todo el mundo me empezó a bardear, pero no te toques la cara. Pero fue una gotita nada más", se sinceró la modelo sobre su retoque.

"Yo te veo igual que siempre", sentenció la conductora. "No te das cuenta, yo porque tenía ese complejo de que cuando me reía se me iba para abajo la nariz", reconoció la modelo.

Barby Franco jugó al misterio con un posible embarazo: "Feliz"

Barby Franco viene sembrando la duda: ¿está esperando a su primer hijo con Fernando Burlando? La modelo compartió una serie de historias en Instagram en donde hizo una llamativa pregunta a sus fans.

Todo comenzó cuando una seguidora le volvió a preguntar si está esperando un hijo y ella sorprendió con una llamativa respuesta: "¿Me ven panza?", preguntó junto a una foto luciendo su abdomen

Tras mostrar esa imagen, Barby continuó el misterio compartiendo otra imagen que alimenta aún más los rumores. En primer plano y con una gran sonrisa acotó: "Feliz".

Franco aclaró que si bien tiene muchas ganas de convertirse en mamá con Fernando Burlando si le veían pancita no era de embarazo. "Es de birra", había dicho con mucho humor. En este sentido vale recordar que la morocha había confiado que Fernando Burlando quiere hace mucho convertirse en papá con ella: