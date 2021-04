Stefi Roitman compartió un reflexivo video para hacer un importante anuncio

Stefi Roitman generó dudas e incertidumbre entre sus seguidores cuando compartió un reflexivo mensaje.

La actriz hizo un video en su casa, donde se mostró a cara lavada y dio a entender que se viene un giro rotundo en su carrera. Sin embargo, no se animó a revelar lo que viene aunque, de acuerdo a los comentarios de sus seguidores, la novia de Ricky Montaner se lanzaría como cantante.

"Por qué no compartirles esto que siento (que está un poco más adentro de lo que muestro en redes) ya que, al fin y al cabo, son ustedes los que me siguen todos los días, me bancan, ven todo lo que subo, pero a veces no ven la otra parte, esa que a veces nos guardamos porque no es la más “cool”," dijo Stefi en su post.

" No tengo todo resuelto, hay un mundo de búsqueda, de posibilidad y de vulnerabilidad y de miedos… Si, soy una agradecida de la vida, por la familia que tengo, por los amigos… No dejo de buscar y de tener mis momentos de preguntarme quién soy y por qué no me animo… ¿Qué es lo que quiero ser? Todavía no me animo a decirles", añadió y provocó los comentarios de sus followers que adivinaron sus dichos.

"Es que quiere cantar", dijeron los fans y fue la periodista Naty Franz la que acercó la primera pista. "Vas a cantar, bailar y llenar estadios. Vos ya sos. Es cuestión de tiempo el que te animes a compartirlo con el mundo", disparó.

AM