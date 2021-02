Stefi Roitman compartió una foto que despertó rumores de embarazo de Evaluna

Stefi Roitman volvió a provocar a sus seguidores con un sugerente post. La futura esposa de Ricky Montaner dejó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que generó repercusión, ¿está embarazada Evaluna?

“Este lugar no se puede creer, y a falta de detalles inmensamente bellos... hoy me dieron una noticia que me hizo muy feliz”, escribió junto a una serie de imágenes desde República Dominicana, donde disfruta de vacaciones y reencuentro con su familia, después de la cuarentena estricta.

Lo cierto es que esta publicación despertó una serie de comentarios del fandom que especularon con un supuesto embarazo de Evaluna Montaner, casada hace un año con Camilo Echeverry.

“La noticia es que Evaluna y Camilo están embarazados. Lo presiento”, “Evaluna esta embarazada?”, “Se viene el bebé????”, “Evalúna va hacer mamá?" fueron algunos de los mensajes que dejaron sus followers.

Evaluna Montaner explicó por qué no puede ser mamá por ahora

Tiempo atrás, Evaluna manifestó sus deseos de ser mamá junto a Camilo pero reveló por qué no puede encarar este proyecto aún.

En un Instagram Live con el Puma Rodríguez, la cantante dio los motivos de esta decisión. “Tiene que suceder, pronto. Ahora estoy bajo un contrato con Nickelodeon, por ahora no puedo. Voy a grabar 6 meses. Si deciden hacer más temporadas, hay que esperar“, confesó.