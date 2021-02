Diego Peretti fue víctima de una millonaria estafa: "Le di la plata y se borró"

El reconocido actor Diego Peretti fue víctima de una estafa y está desesperado. En diálogo con el programa "Vivo el domingo", que conduce Cecilio Flematti, el intérprete de Los Simuladores, habló del enorme daño económico que sufrió.

Diego dijo que atraviesa desde el año 2020 una situación espantosa con un agente inmobiliario a quien le confió su dinero y nunca se lo devolvió.

En una parte de la entrevista, Flematti le preguntó si durante la pandemia tuvo que deshacerse de sus ahorros a lo que Peretti afirmó contundente: "Sí, claro", y agregó: "Ahí tengo un problema. No se puede prever nada en pandemia, ni acá ni en el resto del mundo", afligido, relató: "A un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda" y agregó: "Se va con tu plata. Eso es lo que me pasó".

Lamentando las pocas posibilidades que tiene de recuperar el dinero perdido, Peretti dijo: "Judicialmente no se dice estafa, se dice que es no cumplimiento del contrato".

Con el humor que lo caracteriza, y mostrándose resignado, culminó: "Me están por cagar. Estoy en esa. Ya hace un año que estoy en esa".

Diego Peretti fue parte de un violento robo

Diego Peretti fue víctima de un robo de motochorros quienes lo atacaron en Las Cañitas para robarle su reloj.

El hecho ocurrió en Chenaut y Báez cuando el actor fue sorprendido por el cuello por uno de los delincuentes que lo tiraron al piso. “Me agarró del cuello, me tiró al piso y en ese movimiento simultáneamente me sacó el reloj. Lo que pasó es que la moto fue en contramano pero el patrullero decidió no ir en contramano y dar la vuelta manzana, con lo cual retrocedió 20 casilleros respecto a la moto.