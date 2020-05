Stefi Roitman contó la particular manera que Ricardo Montaner conoció a sus padres

La pandemia tomó por sorpresa a Stefanía Roitman, quien decidió pasar la cuarentena con su novio, Ricky Montaner. Aunque nunca habían convivido, el cierre de fronteras obligó a la actriz a instalarse en la mega residencia donde el cantante atraviesa este particular momento junto a sus padres, hermanos y cuñados.

Sobre la distancia con su familia la rubia contó que extraña mucho a sus padres, pero que ellos están contentos con verla feliz. "Mis seres queridos veían que yo estaba tranquila, que me estaban cuidando bien, y a pesar de que me dicen que me extrañan, me acompañaron en mi decisión. Hablo todos los días, y con las videollamadas no nos extrañamos tanto", contó en Hola.

Luego, aseguró que sus padres conocieron a Ricardo Montaner y Marlen mediante videollamada. "Sí, pero como me ven feliz, están bien. Además, también tuvieron la posibilidad de hablar con Ricardo y Marlene, los papás de Ricky, y eso los dejó más tranquilos. Fue una presentación virtual para que se conozcan y vean con quién estoy conviviendo. Tuvieron una conversación de padres a padres", confesó.