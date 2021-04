Nuevas restricciones: Stefi Roitman se cruzó con un periodista y generó un escándalo

Stefi Roitman fue una de las tantas famosas que manifestó su disgusto por las nuevas restricciones que impuso el presidente Alberto Fernández por el aumento de casos de coronavirus en el país.

Mediante su cuenta de Twitter, la actriz intentó ser irónica pero logró el fuerte repudio entre sus followers. "A todxs los que están preocupados porque no podemos ir más a la Bresh, les cuento que nos vamos todxs a la de Miami. Es lo único que importa, amigxs. Siempre supe que me conocían súper bien. Son unxs locxs. La fiesta está a mi nombre", dijo y generó controversia.

Uno de los primeros en contestarle fue el periodista Gonzalo Vázquez, quien remarcó esta frase y disparó: "Siempre en lo importante". A lo que Roitman continuó para defenderse. "No estuviste atento a lo que pasaba ayer. Claramente no es lo importante. ¿Hace falta aclararlo Gonzalo?", tiró la rubia.

Siempre picante, el ex Intruso continuó con su ataque. "Podrías empezar aclarando si cumplieron con el aislamiento antes de irse de fiesta al entrar al país. Eso no me quedó claro", disparó y la pareja de Ricky Montaner siguió: "No tengo ningún problema. Hablame por privado si realmente te interesa".

Luego Gonzalo siguió con el ataque y fue aún más contundente. "Sos una persona pública. Por qué hablarte por privado", dijo y compartió las fotos de la fiesta Bresh, donde participó la diosa junto a Ricky a días de haber regresado al país.

Tras el escándalo, Stefi Roitman tomó una drástica decisión

Después de esta fuerte repercusión en Twitter, Stefi Roitman decidió cerrar su cuenta.

Luego de esta reacción, la artista escribió una reflexión en su Insta Stories. "Más allá de la pandemia, de las medidas, de lo que corresponde y lo que no corresponde, más allá de todo. Es angustiante el odio que existe entre las personas. La intolerancia, la no empatía. Angustiante el confrontamiento constante", dijo en su Instagram.

"Todos buscamos y apuntamos a lo mismo que es el bienestar común, de toda la población. El que diga lo contrario entonces no es persona, no siente. Todos queremos la salud, la paz, el trabajo, la armonía, todo en todas sus formas".

AM