Stephanie Demner y Guido Pella tomaron una drástica decisión sobre su boda

Stephanie Demner y Guido Pella determinaron aplazar la fiesta de casamiento por la situación de público conocimiento. La pareja tenía planeado el evento para el 18 de Septiembre y, en esta oportunidad, la protagonista dio detalles de la triste noticia.

"¿Cómo andamos con el casamiento? Mal. Estaba todo organizado, estaban todos los proveedores reservados, estaba todo semipago, la fecha, todo perfecto, que era el 18 de Septiembre. Obviamente no va a suceder", expresó la modelo de 29 años en una seguidilla de historias.

Luego, la celebridad de las redes continuó: "Vamos a esperar a que pase todo esto y vamos a reprogramar la fecha. Pero bueno, se tienen que dar muchas cosas porque Guido tiene que poder casarse básicamente por el calendario de tenis".

"Igualmente, mi vestido de casamiento lo tengo hace mucho. Guido me propuso en mayo y yo lo había comprado en abril, pero voy a tener un segundo vestido que me va a hacer una diseñadora argentina", finalizó la pareja del tenista.

Stephanie Demner habló de mala situación laboral de Guido Pella

Stephanie Demner se abrió con sus fanáticos y habló del duro momento laboral por el que está pasando Guido Pella. La instagramer reveló cuánto la afecta emocionalmente ver a su amor en estas circunstancias y declaró que se reencontrará con el tenista a fin de año.

"No siento que estoy bajoneada, pero si que estoy un poco menos enérgica quizás. Como saben, Guido no estuvo teniendo una linda gira por ahora, entonces eso me afecta indirectamente", dijo Denmer en su cuenta oficial de Instagram.

Dándole un poco de humor a la actual situación de su prometido, la joven agregó: "Yo igual voy a culpar todo a la luna que me dijeron que hay en Piscis, hasta que se termine. Guido se fue de gira, vuelve recién a fin de año. En algún momento voy a ir a verlo cuando se pueda".