Las mejores 80 fotos del exclusivo sunset de CARAS en Punta del Este

Todo comenzó una década atrás, cuando a fines de diciembre de 2010, en lo que actualmente es hoy el renombrado parador La Susana, las revistas CARAS Argentina y CARAS Uruguay organizaban su primer fiesta en conjunto de temporada. Una celebración que reunió a celebrities de los dos países y que con el tiempo se transformó en el Sunset CARAS, esa clásica fecha que hoy sigue escribiendo capítulos en distintos puntos de la península. Con todas las sensaciones que trae aparejada una primera vez, el Sunset desembarcó en el 2020 en la Pool del Hotel Enjoy, un refugio donde se encontraron y socializaron todos los invitados convocados por ambas publicaciones. Más de 200 personas fueron testigos y protagonistas en el atardecer del viernes 3 de una celebración que recibió muy bien al nuevo escenario y que estuvo a la altura de la exigente agenda social puntaesteña.

A pesar de no estar sobre la arena ni a orillas del mar como en anteriores oportunidades, la terraza de la piscina del Enjoy ofreció un menú visual inigualable para quienes fueron llegando, sobre todo entre las 19:00 (el horario de la cita) y las 20:00. Fiel a su disciplina empresarial, Eduardo Costantini (73) se apareció puntual por el Enjoy con Elina Fernández (29),“el amor de su vida” tal cuál la caratuló en la reciente nota de la Revista CARAS. El empresario manejó su camioneta desde Punta Piedras y enseguida invocó atardeceres de su activa memoria: “Recuerdo uno en José Ignacio después de una tormenta, arriba de mi cabeza había nubes negras y en el horizonte una puesta de sol fuertísima, fue un contraste único. En mi casa de Punta Piedras lo vivo todos los días y también pasé muy lindos atardeceres en Grecia, España y los Estados Unidos, aunque los de acá son inigualables”, contó el empresario, quien piensa quedarse hasta fines de enero utilizando su envidiable refugio como Home Office. La modelo mendocina sostiene que los atardeceres son un momento de reflexión, y le gusta aprovecharlos a full porque “se van rápido”. Feliz y sorprendida a la vez por haber encontrado a su compañero de vida, Elina dice que cada día que amanece en el Este se siente agradecida. Y aunque no le gustó mucho que Eduardo tirara fuegos artificiales la noche del 31, él prometió sorprenderla el año próximo con un repertorio de drones que iluminan el cielo tanto o más que los fuegos.

Protagonista infaltable de cada Sunset CARAS, Carolina Ardohain (41) llegó al Enjoy Punta del Este junto con sus hijos Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (5), que se mantuvieron cerca del carro de Freddo para degustar la variedad de helados artesanales que propuso la marca. Sin la presencia de su marido, Roberto García Moritán (42), pero acompañada por sus amigos “Puli” Demaria, “Chule” Bernardo, “Barbie” Simons y Charly San Martín, y por su hermano, el odontólogo Guillermo Ardohain con su novia, Malena Zermoglio, derrochó profesionalismo cuando fue convocada para la foto de tapa. “Esta fiesta es increíble, acá me encuentro con gente querida y siempre vengo con mi familia. Estoy muy contenta de ser parte de la familia CARAS, una revista que me encanta y que me acompaña hace dos décadas”, dijo la modelo, sensual como siempre con un diseño plateado de María Gorof y sandalias al tono de Ricky Sarkany, ya que el Dress Code de la fiesta fue “White & Silver”. Además de confirmar la vuelta de su programa “Pampita Online” para marzo, y de festejar su cumple en Punta el próximo viernes 17, no ocultó el estado de enamoramiento que atraviesa. “Punta del Este es el lugar donde descanso y disfruto en familia. Siempre es mágico estar acá y más aún cuando son las primeras vacaciones que comparto con mi marido”, dijo un indiscutible icono de cada verano esteño.

Por primera vez convocados para ser parte de la tapa de CARAS, la modelo e influencer Angie Landaburu (25) y su flamante marido, Tomás Eurnekian (27), celebraron en el Este sus primeros meses de casados. Radicados en los Estados Unidos por compromisos laborales del sobrino nieto de Eduardo Eurnekian (87), la pareja recibió el 2020 en Punta y descansó unos días antes de organizar la inminente Luna de Miel. “Estuvo buenísimo casarnos, siento que para los dos fue afianzar un amor. Hoy en día somos una familia”, dijo Angie, lookeada con un vestido blanco de Alexis, la reconocida diseñadora norteamericana, y sandalias de la firma brasileña Cecconello. Tanto ella como su marido brillaron en la foto de tapa, demostrando por qué son la pareja It del momento. “Es un honor estar acá. A CARAS le tenemos mucho aprecio y cariño. Además, Punta del Este es un lugar súper importante para nosotros porque nuestra relación se afianzó en esta ciudad”, revelaron a dúo. La otra pareja que se integró a la tapa fue la de María del Cerro (34) con el deejay y empresario Meme Bouquet (35), quienes desde hace varias temporadas veranean en el Enjoy. La modelo de Multitalent Agency, otra habitué de estos sunsets, brilló con un look silver by María Gorof que le dejó ver su prominente pancita de casi seis meses. “Es un placer acompañar a CARAS y que me sigan eligiendo para estos momentos. De camino para acá pensaba en los atardeceres espectaculares que se ven en este evento y que siempre son días increíbles. Esta es una fiesta bendecida por siempre”, aseguró en plena recta final de su embarazo. La llegada de su segunda nena está prevista para abril y todavía no le eligieron nombre: “Este embarazo quizás es un poco más agotador que el primero. Por suerte Mila (4) lo está disfrutando mucho, y eso es un placer”, confesó “Mery”, que después de Punta acompañará a su pareja a Mar del Plata, donde el deejay tiene varias fechas programadas.

Periodista, conductora y parte del staff de Multitalent Agency, Agustina Casanova (34) sintió esta nueva convocatoria de CARAS como un verdadero reconocimiento a su labor. Con un look blanco y plata de Paz Cornú y sandalias Sarkany, se sintió honrada de compartir la portada. “Para mí los atardeceres son de lo mejor que tiene Punta del Este, y este en particular fue fantástico, lo que da cuenta de la buena energía que trae este 2020. Creo que este año tiene que ver con disfrutar más y registrar todo lo bueno que nos pasa. Detenerse y agradecer”, reflexionó. Y para completar el combo de tapa la elegida fue Barby Franco (27), ya confirmada dentro del staff de “Pampita Online” para el año en curso. Tras un intenso 2019 en lo sentimental, con idas y vueltas acerca de si habrá boda o no con Fernando Burlando (54), Barby le dijo “no” a Flavio Mendoza (45) para hacer teatro en Carlos Paz, ya que prefirió descansar en la casa de Solanas del abogado junto a él. “Estoy súper feliz de pertenecer a la gran familia de CARAS., revista que me apoya año tras año. Venir acá y a hacer esta tapa me da la misma sensación de placer que comer chocolate”, comparó entusiasmada y luciendo un vestido plateado de Pupé Teté.

Y mientras los protagonistas de la tapa conectaban entre sí, el resto de los invitados comenzaba a disfrutar del suculento menú, tanto gastronómico como artístico. Ale Lacroix(44) le puso música a la mágica puesta del sol: mucho House con melodía y clásicos esteños como “Sing it Back” y “Benediction” fueron parte de su repertorio. “Para mí es especial, más allá de que me siento parte de la familia CARAS, musicalizar este Sunset. Es como estar poniendo música en una fiesta de amigos y eso es genial”, reconoció el conocido deejay, residente de la Ovo Beach hace seis años y conductor, por tercera temporada consecutiva, de su programa radial en Aspen Live Punta. “El 2020 arrancó con mucho trabajo. Una vez que termine el verano tengo varios proyectos junto a mi agencia Let’s y volveré a la radio en Argentina para principios de marzo”, compartió. La grilla musical, además de Lacroix, contempló tres shows sobre el escenario. Primero, con el sol aún sobre la piscina, la modelo de Multitalent Agency, Milagros Gregorini, interpretó cuatro temas para ir entrando en clima: “Shed a Light”, de David Guetta (52), “I feel it Coming The Weeknd”, “A Puro Dolor”, de Son By Four, y cerró con “Felices los 4”, de Maluma (25). Un mix de electrónica, pop y reggaeton que a la rubia le valió recibir merecidísimos aplausos de los invitados y la emoción de sus padres, allí presentes. Más tarde, ya con el sol cayendo, Coral Campopiano, la novia del intendente de San Isidro, Gustavo Posse (57), le puso onda con cinco de sus canciones: “Give me Your Love”, “Feels So Right”, “Salto Mortal” (el último de sus éxitos), “Lights” y “Santa Fe”, temas que también cosecharon aprobación y aplausos. Y como prolegómeno del cierre, cuando la noche le puso una escenografía particular a la fiesta, Los Totora volvieron a tocar en el Sunset de CARAS sus hits más conocidos y clásicos de Gilda, Luis Miguel (49) y Ricky Martin (48). Con su nuevo manager presente, “Chicho” Mazzoni, volvieron a demostrar que su rotundo éxito no tiene nada de casual.

El extenista Guillermo Coria (37) aseguró estar muy contento con su cargo directivo en la Asociacón Argentina de Tenis, y Andrea Bursten se mostró radiante con su pareja, Damián Schuchner, y las dos hijas de él, Valentina y Lucila. “Barbie” Simons develó la identidad de su nuevo novio, Máximiliano Klevelich, y Vanesa de Noble Herrera asistió al sunset en plan familiar junto a Felipe Noble y la hija de ambos, la simpática Mora. Los Fort también estuvieron representados por John Fort, sobrino del recordado Ricardo, y las hermanas Barreiro, Dolores y Bernardita, hicieron lo imposible para llegar desde José Ignacio tras una producción fotográfica. Rodrigo Fernández Prieto y Floppy Tesouro eligieron el Sunset CARAS para su primera salida como pareja reconciliada, en tanto que la diseñadora Paz Cornú no ocultó su felicidad por el local que abrió en Manantiales de su marca de ropa, y en el que su marido, Diego Orden, trabaja a la par de ella. Y como ocurre año tras año, Multitalent Agency acompaño a CARAS y recibió a sus figuras en su exclusivo living, donde sus tres directivos, Tomás Darcyl (54) y los hermanos Paul (50) y Willy García Navarro (52), fueron los anfitriones del espacio. Los tres dieron cuenta de todo el trabajo que implica sostener una agencia en momentos difíciles: “Para nosotros es un orgullo que las figuras que se iniciaron de jóvenes con nosotros hoy tengan un lugar en los medios. Nos encanta verlas crecer porque ese es nuestro objetivo principal”, aseguraron. A pesar de la inestabilidad económica del país, auguran un 2020 mucho mejor que el 2019, ya que proyectan un año ardúo pero con varios frutos. Y recordaron que Mulitalent cuenta con una Academia que forma y capacita jóvenes modelos, a los que se los acompaña y guía luego durante su carrera. Otro incondicional en los Sunset CARAS es Flavio Silva, quien con su empresa, Hobby Estudio Creativo, filmó la fiesta para las redes de CARAS. El empresario del rubro audiovisual celebró un año más junto a la revista y adelantó que Hobby ya cuenta con toda su agenda 2020 tomada y parte de la 2021.

Los últimos rayos de sol comenzaron a despedir lentamente a los invitados, nuevamente seducidos por un sunset que celebró diez años consecutivos en tierras uriguayas. Una “década ganada” que lo hizo parte indeludible de una agenda tan demandante y exigente como la que propone, año tras año, la siempre altiva y exquisita Punta del Este.

Por: Carlos Cervetto y Delfina Ortega Nodar.

Producción General: Sol Miranda.

Agradecimientos: Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra, Paola Fernández. Fotos: F.De Bártolo/Perfil; Ernesto Pages, M.Escayola/Perfil; Fernando Gutiérrez y Daniel Coccolo.