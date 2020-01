Susana Giménez hizo un fuerte descargo tras la polémica por sus declaraciones

Preocupada por la situación del país, Susana Giménez hizo declaraciones que levantaron polvareda.

Hace ya varios días, la diva habló sobre la pobreza y disparó: "Si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero".

Tras estos dichos, algunas celebridades se manifestaron en contra y la conductora salió a responderles mediante un comunicado que hizo oficial en su cuenta de Instagram. "Pensé mucho en escribir estas líneas pero ahora estoy contenta de poder hacerlo", anunció en su post.

"En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos", empieza su descargo.

"Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. 'La gente me conoce', pensé, 'no hace falta que aclare nada'. Pero pasan los días y veo que siguen y siguen y siguen, entonces me parece que vale responder", continuó.

"Entiendo y respeto que haya gente que no comparta mi forma de pensar. Incluso sé que sería menos conflictivo para mí no hacer públicas mis opiniones, pero hace años que tanto el público como la prensa saben que siempre digo la verdad de lo que pienso y, aunque pueda traerme problemas, lo considero un valor", sigue su carta.

Luego, para finalizar aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. "Jamás pensé que alguien pudiese interpretar de mala forma lo que dije, mucho menos creyeran que el dolor de la gente me resulta indiferente, no está en mi naturaleza, no sería yo. Quiero creer que aunque digan lo que digan la gente lo sabe... Pero como estamos viviendo un momento difícil de mucha incertidumbre y enojo, lo comprendo. Por eso si alguien entendió que lo estaba ofendiendo, le pido disculpas", concluyó.