Susana Giménez habló de su futuro laboral

Susana Giménez hizo referencia a cómo se vio afectado su futuro laboral en el mundo de la televisión debido a la problemática del Coronavirus. La conductora de 76 años manifestó cierta incertidumbre respecto a sus históricos programas y expresó que probablemente este año no trabaje.

"No se qué va a pasar con el trabajo. Quizás este año no trabajo... me quedaré en Punta del Este cuidando las flores", expresó la diva de los teléfonos en diálogo teléfonico con Intrusos. Luego de ser el foco de atención la última semana por Rita, la cachorra que tuvo que devolver al criadero por el lapso de un mes hasta que le salieran los dientitos, la mamá de Mercedes Sarrabayrouse habló de su trabajo en la televisión.

La Su tiene una larga trayectoria en la conducción televisiva, desde 1987 se ha vuelto uno de los programas favoritos que los espectadores esperan con ansias. Sin embargo, en este 2020 con la pandemia como protagonista a nivel mundial, la abuela de Lucía Celasco no tiene muy en claro que hará con la edición de este año.