La respuesta de Nicole Neumann a los dichos de Susana Giménez

Este lunes, Susana Giménez brindó una nota con Intrusos que dio que hablar. La diva de los teléfonos se refirió a la polémica que se generó luego de que devolviera a Rita, una perrita que había adoptado y a los comentarios de otras figuras del espectáculo en su contra.

La diva hizo hincapié en los dichos de Nicole Neumann sobre el tema y sin tapujos aseguró: "Otra estúpida. No somos amigas pero me conoce y sabe que me encantan los perros como a ella. Ella me salió a matar sin preguntar porque no saben, no saben de televisión y no saben de nada. Durante 33 años que tengo el programa siempre pregunto cuando doy una nota, que averigüen bien. No me gusta hablar mal de la gente al cuete".

Tras los dichos de Susana, fue la modelo quien decidió responderle. "Ni idea lo que dijo, estaba haciendo la tarea con mis hijas. Imagino que no le explicaron bien lo que dije, para varias, y replican todo lo mal intencionado", le dijo Neumann al portal Primicias Ya. "Lo que sí me comentaron es que dijo que no soy interesante, o algo así. ¿Puede ser? ¡Qué loco! ¡Me hizo varias notas! ¡Y hasta me pagaron!", agregó.

"La cuarentena pone agresiva a la gente, de algunos saca lo peor. Es entendible, están todos muy susceptibles, por eso hay que trabajar mucho en el interior", continuó Neumann y cerró: "Tendrá algo viejo en mi contra guardado".