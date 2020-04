Entre lágrimas, Nancy Pazos celebró su cumpleaños: "Es muy duro, no pensé que iba a doler tanto"

Nancy Pazos le toca pasar su cumpleaños sujeta a las reglas del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el brote de Coronavirus. Pero no fue el hecho de no poder hacer un gran festejo lo que más le pesó a la periodista sino, el hecho de no recibir el saludo de su papá.

"Es el primero que paso sin él y por eso me emociono. Estuve todo el día pensando en eso... ¿qué loco no?, comenzó diciendo en el ciclo "Juntos podemos".

Nancy también admitió: "Yo no pensé que dolería así.... estoy grande y de alguna manera, uno sabe que los padres se van a ir en algún momento...", agregó y sus lágrimas no la dejaron seguir.

El papá de la periodista falleció en febrero de este año, tras casi 80 días de internación en el Hospital Argerich. "Lo disfruté mucho. Fue un tipo espectacular, realmente excepcional porque tenía ganas de irse. Hoy lo tuve presente todo el día... es más, su mujer sigue teniendo su celular y hoy en un momento me llamó para saludarme y a mí en el visor me apareció 'papi'... fue fuerte".