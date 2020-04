El descargo de Susana Giménez tras las críticas por devolver a su perra

Susana Giménez salió al cruce después de las fuertes críticas por devolver a su cachorra, Rita. La diva fue cuestionada por llevar a su nueva integrante de la familia al criadero por un tiempo, no de manera definitiva.

“Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas”, contó la conductora ni bien trascendió la noticia.

Luego, fue Nicole Neumann, Marcela Baños y hasta Juana Viale quienes cuestionaron la actitud de la diosa. "Cuando adoptás a un animal, es como un hijo. Un hijo que adoptaste, o un hijo biológico, es el mismo amor. Es como parir el chico y pedir que te cambien los pañales, todo. Que te lo devuelvan cuando el chico largue el pañal y no tire más objetos por la casa. Adoptar un animal es un compromiso para toda la vida", fueron las palabras de la modelo que Giménez no dudó en enfrentar.

En diálogo con Intrusos, la diva disparó con dureza ante las diversas opiniones. "Por qué habla Marcela Baños si yo no la conozco. Yo no tengo por qué soportar eso. A mi me gustan más los perros que algunas personas. Sería imposible que yo abandone a un perro", dijo.

También se refirió a los dichos de "Nikita". "Otra estúpida. No somos amigas pero me conoce y sabe que me encantan los perros como a ella. Ella me salió a matar sin preguntar porque no saben, no saben de televisión y no saben de nada. Durante 33 años que tengo el programa siempre pregunto cuando doy una nota, que averigüen bien. No me gusta hablar mal de la gente al cuete", siguió. "Que se metan en su vida", tiró.