Susana Giménez es tema estas últimas semanas ya que el próximo domingo 15 de septiembre vuelve con su programa a Telefé. La conductora hace su regreso después de cinco años y uno de los entrevistados para los próximos programas podría ser el Presidente de la Nación, Javier Milei.

La especulación del que el líder de La Libertad Avanza podría ser uno de los invitados de la vedette, despertó la reacción de la actual pareja de Milei, Yuyito González.

Yuyito González ninguneó a Susana Giménez

La exvedette y actual pareja del presidente, bromeó con la posibilidad de la entrevista con Susana. Yuyito dijo que si no entra de la mano con su novio no iría a ningún programa. Además, ninguneó a la conductora de Telefé diciendo que su pareja, Javier Milei, no le daba notas a cualquiera.

¿Qué dijo Susana Giménez sobre Yuyito González y su relación con Javier Milei?

El programa de Ángel De Brito, LAM, fue a buscar la palabra de Susana Giménez. Le consultaron a la conductora sobre los rumores de la posible entrevista con el presidente, del vínculo que tiene con Yuyito González y la suspensión de la fecha de estreno de su programa.

Susana comenzó diciendo: "Me llamaron de la presidencia. Llamó Karina Milei a Fede y le dijo 'mirá, perdón, pero hay cadena nacional, no pueden debutar'". Luego, la conductora opinó "Las cosas son por algo".

Respecto a la relación de Javier Milei y Yuyito González, Susana comentó: "Se vé que es enamoradizo el presidente, ya estuvo con Fátima. Son cosas de él, el amor es el amor".

Uno de los noteros le comentó a Susana sobre los dichos de Yuyito sobre un posible coqueteo que se dio entre el presidente y la exvedette y, la posibilidad de que pase algo similar con la conductora de Telefé. "Mucho levante tiene la Yuyo", disparó la diva de la televisión argentina.

Luego Susana habló del trabajo de Milei y lo importante que es lo que presenta el domingo 15, "Es el presidente de la República, tendría que estudiar un poco las cosas que va a hacer, lo que presenta el 15 que es el presupuesto nacional y todo". Además, sobre el posible coqueteo entre ella y el mandatario aclaró que "No, yo la voy a invitar a ella en algún momento", refiriéndose a Yuyito.

Susana Giménez dio su voto de confianza al presidente Javier Milei

"Me encanta todo lo que está haciendo, lo apoyo a muerte", disparó Susana dando su postura política e ideológica; además de dar su confianza al rol de Javier Milei en la presidencia.

Susana Giménez

Sobre las formas un poco agresivas y los gritos del presidente, la conductora opinó: "No me importan, son cosas de él. Grita porque es calentón, pero ya se va a acostumbrar".

Para finalizar, Susana comentó: "Si yo hubiese sido presidente y hubiese encontrado el Gobierno como estaba también gritaría y lloraría, más que gritar, lloraría".

Yuyito González dio su opinión sobre los dichos de Susana Giménez

La exvedette se mostró sarcástica a la idea de que su pareja se encontrara con Susana. Yuyito aclaró: "A mí me parece que en el caso de que se concrete la entrevista con Javier va a ser lo que corresponde y punto. Todavía no hubo ninguna invitación formal de nada".

Yuyito González y Javier Milei

Yuyito también habló de lo que sentiría si la diva de la televisión argentina coqueteara con Javier Milei: "No va a suceder. Susana no tiene esa personalidad y yo lo hice, manejé esa dinámica porque es la natural en mí. Susana no tiene la personalidad que tengo yo".

C.S.