El ex participante de la casa de Gran Hermano, Emmanuel Vich, fue parte 'Empezar el día' que cuenta con la conducción de la ex vedette y pareja de Guillermo Copoola, Amalia 'Yuyito' González, por la pantalla de Ciudad Magazine.

En este marco, uno de los amigos más cercanos de Furia Scaglione dentro de la casa asistió al programa como invitado y fueron abordando diversos tópicos de conversación. Está claro que lo principal tiene relación directa con el reality más importante de la televisión nacional.

Emmanuel Vich de Gran Hermano.

El incómodo momento que vivió Emmanuel Vich en e programa de Yuyito González

Uno de los amigos más cercanos de Furia Scaglione y que sufrió su eliminación previa a la de Martín Ku fue Emmanuel Vich. El ex miembro de la casa de Gran Hermano participó del programa de Yuyito González y pasó un momento poco agradable.

El tema de conversación era referido a si encontraba casado con su novio, a lo que respondió afirmativamente y rápidamente lo contradijo uno de los panelistas habituales de la emisión que se realiza por la pantalla de Ciudad Magazine.

Nicolás Suárez es con quien Emmanuel Vich mantiene una pareja abierta y se encontraba presente en el estudio en el que se lleva a cabo el programa de Yuyito González. El periodista manifestó que durante la participación del hermanito en el reality le consultó a su compañero de vida si estaban casados y la respuesta fue negativa.

Frente a esta situación y la cara de desconcierto del Emmanuel, la novia de Javier Milei propuso que lo aclaren al aire y no fuera de cámara. "Nunca me preguntaste eso", respondió Suárez ante la afirmación del panelista.

"Bueno, vamos", expresó Emmanuel Vich que se paró y se retiró fuera de la cámara abandonando el estudio de "Empezar el día" de Yuyito González evidenciando signos de incomodidad y no querer ser más parte del programa. Rápidamente la ex vedette mostró asombro al igual que sus compañeros y lamentó la ida del ex participante de Gran Hermano y su actual pareja.

Yuyito González Emmanuel Vich.

En este marco, Yuyito manifestó desconocer el motivo por el cual se tomaba esa decisión, se acercó a consultarle a Vich y también dejó claras muestra de un acontecimiento verdaderamente inesperado e incómodo para todos los presentes.

BL