Este lunes por la noche, la querida conductora argentina Susana Giménez participó en el ciclo de Jonatan Viale, "+Realidad" y no dudo en revelar lo que piensa sobre la realidad que está viviendo Argentina, pero eso no fue todo, ya que la diva también habló sobre las próximas elecciones presidenciales.

Lo primero que dejó en claro la actriz fue que continuaría votando al partido político que apoya hace varios años: “Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca". Sin embargo, no quiso aclarar a cuál de los dos candidatos (Horacio Rofríguez Larreta y Patricia Bullrich) prefiere.

Susana Giménez en los Premios Martín Fierro 2023.

Luego Susana habló sobre los candidatos que representan a Juntos por el Cambio: “Confío mucho en los dos candidatos. Creo que los dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar, pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso”.

Por último, Susana Giménez confesó que no podrá viajar al país para votar en las PASO que se celebran el próximo fin de semana, pero si estará presente en Argentina para las elecciones presidenciales. “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”, cerró en diálogo con Viale.

Cómo son los días de Susana Giménez mientras permanece alejada de la televisión

La diva argentina confesó que continúa manteniendo su estructurada rutina: "Todos mis días son parecidos. Me duermo a las 6 de la mañana y me levanto recién al mediodía. Tengo que tomar pastillas para dormir. Tomo alplax". Luego reveló cómo es su look "entre casa": "En la semana no me maquillo, solo uso lentes".

Por último, compartió con alegría los detalles de su día: "Cuando me levanto de la cama leo el diario uruguayo en papel. No llega más el diario de papel a Uruguay. La gente lo lee por internet. Tomo un té, después me baño y llevo a los perros a comer. Los llevo a mi lago y le doy de comer a mis pescados".

