Susana Giménez tiene mucha memoria y es difícil que perdone una actitud que le dolió o la hizo enojar. Hace un tiempo, en A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco, contaron un rumor que se estaba corriendo que decía que la diva se habría reconciliado con Jorge Rama, su expareja.

Luego de escuchar esto, Susana Giménez se sintió muy enojada por los dichos de los integrantes del programa. La realidad es que la diva asegura que no podría perdonar lo que le hizo Jorge Rama, que le fue infiel y, por si eso era poco, la estafó en su matrimonio.

Por qué Susana Giménez no perdonará a Karina Mazzocco

Con muy pocas pulgas, Susana Giménez se contactó con Luis Ventura, panelista del programa, y arremetió con todo contra Karina Mazzocco. "No me gusta el conventillo. No me gusta que te dediques a esto, hablando mal de tus amigos", expresó con mucha ira la conductora.

Por supuesto que Karina Mazzocco se sintió muy apenada por lo ocurrido y le reconoció su error a Susana Giménez. Por eso, en la gala de los Premios Martín Fierro, la conductora de A La Tarde se acercó a la diva e intentó pedirle perdón. Sin embargo, en Socios del Espectáculo contaron que esto no tuvo la resolución que ella pensaba y parece que no le aceptó las disculpas.

En el intercambio que se dio en A La Tarde, Susana Giménez le tiró un duro reclamo a la conductora: "Nosotros éramos amigas". Sintiéndose muy mal, Karina Mazzocco le dijo apenada: "No me hables en pasado, Susana". En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich contó más detalles del acercamiento de las examigas en los Martín Fierro y explicó: "Karina le pidió perdón pero la conductora le dijo que no, que no se las aceptaba".

