Susana Giménez lo hizo de nuevo. Con su carisma arrollador y una espontaneidad que no conoce límites, la diva argentina volvió a sorprender a sus seguidores y al público de Telefe con un momento único y divertido que no tardó en volverse viral.

En esta ocasión, no fue una entrevista explosiva ni un look deslumbrante lo que capturó la atención, sino su paseo por los pasillos del estudio a bordo de una valija móvil que promete ser el gadget más codiciado por los viajeros frecuentes.

Todo comenzó antes de su último programa, cuando Katya Berman, una empresaria y amiga cercana de Susana, le hizo un regalo especial: una valija motorizada que permite trasportar tus pertenencias sin hacer mayor esfuerzo.

Cómo es y cuánto cuesta la valija de Susana Giménez

Se trata de una carry-on eléctrica, un equipaje que no solo permite transportar pertenencias, sino que también funciona como un pequeño vehículo eléctrico. Según la página oficial del fabricante, esta innovación tiene un costo de 800 euros, lo que equivale a casi un millón de pesos argentinos, dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio.

La reacción de Susana no se hizo esperar. Visiblemente emocionada, compartió en sus redes sociales: "Ahora, aunque me den la gate 455, voy feliz". Pero el verdadero momento de gloria llegó cuando decidió probar la valija en los pasillos de Paramount. Al ritmo de "Don" de Miranda, la diva se paseó en su nuevo vehículo con un look impecable de Versace, saludando y divirtiendo a todos los presentes, quienes no dudaron en aplaudir y grabar el momento.

El video, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones, generó una catarata de comentarios en las redes. Los usuarios no pudieron contener su fascinación y admiración hacia Susana, quien a sus 79 años sigue demostrando que la edad no es un límite para divertirse. “A los 80 quiero llegar así, divina y sobre una valija motorizada”, “Imaginate estar trabajando en la oficina y de repente pasa Susana Giménez cantando en una carry-on”, “¡Te amoooo! No se puede tener un corazón más alegre y lleno de vida”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la diva.

El video no solo desató risas, sino que también consolidó una vez más el estatus de Susana como un ícono de la cultura pop argentina. Ya sea con entrevistas memorables, regalos extravagantes o momentos desopilantes como este, la diva sigue siendo una figura imprescindible en la televisión argentina.

