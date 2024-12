Wanda Nara visitó el living de Susana Giménez y habló de todo. Además, aprovechó la oportunidad para revivir momentos que, según parecía, habían quedado en el pasado. En este sentido, se refirió, entre otras cosas, a su separación de Mauro Icardi que empezó en el 2021, cuando el jugador tuvo una aventura en París con la China Suárez.

A partir de esto, la relación de los papás de Isabela y Francesca se fue deteriorando hasta llegar a su quiebre definitivo este año. Sin embargo, el dolor de Wanda no quedó enterrado y la empresaria decidió compartir todo lo que tenía guardado sobre su opinión respecto a la actriz de Casi Ángeles.

Wanda Nara en el living de Susana.

Una por una, las frases explosivas y acusaciones de Wanda Nara sobre la China Suárez

Para Wanda Nara, el fin de su relación con su exmarido empezó hace tres años, cuando descubrió el encuentro infraganti que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez en un hotel que como familia frecuentaban mucho en París.

En aquel entonces, la polémica se convirtió en algo mediático que incluyó chats, llantos, desprecio por parte de la conductora y negación por parte de la actriz. No obstante, el enojo de Wanda nunca fue una sorpresa, y tampoco se preocupó en ocultarlo.

En este contexto, la empresaria visitó el programa de Susana Giménez y habló de todo lo que no se dijo durante mucho tiempo. Primero, dejó una frase filosa: “Que hablen todos, yo siempre hablo última”.

Y así comenzó a contar su separación, su noviazgo con L-Gante, las polémicas que vivió en el medio y el encuentro en Gardiner. ''Soy fiel creyente de que la culpa es 100% del hombre'', lanzó, y dio a entender que el culpable de arruinar el matrimonio fue Icardi.

A su vez, agregó que entendió que “el problema de la China” no era algo personal con ella, una acusación que creyó durante mucho tiempo después de los mensajes que se filtraron en aquel momento: "Se lo hizo a tantas mujeres que yo ya no me lo tomo personal".

Sobre la ruptura y los problemas que arrancaron en París, la empresaria continuó detallando que más allá de las peleas, el intento por arreglar el vínculo siempre estuvo, por amor y por sus hijas. “Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”, agregó refiriéndose a la actriz como “el fantasma” que arruinó su matrimonio.

Además, recordó todo lo que tuvo que pasar para superar el daño que le causó la situación: "Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera".

“Mauro pagó lo que tenía que pagar, como familia pagamos un precio muy alto todos", siguió contando, afirmando que la aventura entre el delantero de Turquía y la China Suárez fue más allá de una noche de pasión, y se convirtió en el principio de una pelea que todavía no tiene fin.

También, afirmó todo lo que aprendió como mujer desde que se separó, demostrando un empoderamiento que empezó a crecer dentro de ella cuando regresó a Argentina y decidió volver a trabajar y a retomar todo lo que había abandonado por Mauro: “Nunca hay que dejar nada por un hombre, después van a ir a buscar lo que vos dejas por él en otra”.

Por otro lado, se refirió al deseo de la China de crear un proyecto musical con L-Gante, algo que ya se empezó a llevar a cabo y que Wanda sintió como una provocación, porque también contó en el living de Susana que los productores de su novio le mostraban los mensajes que mandaba la actriz y a ella no le gustaban nada: “Mira que hay cantantes y vos justo querés hacer un tema con el que relacionan conmigo”.

Sin embargo, confesó que su hermana Zaira cumplió un papel muy importante como intermediaria, ejerciendo el rol de hermana menor y tranquilizando a Wanda cada vez que, según cuenta la empresaria, la China se metía en sus relaciones.

Wanda fue al living de Susana y no se guardó nada.

Sobre el encuentro en Gardiner, afirmó haberse cruzado a la China y recomendarle que lo mejor era no estar en el mismo lugar. “Hace tres años que llegó a un lugar y te veo y me voy, pero no por mí, porque tengo un grupo de diez amigas que donde te ven, lo que te hizo Pampita es poco”, le habría dicho la conductora a la actriz.

A su vez, con unos toques rencorosos pero al mismo tiempo superadores, le habría servido en bandeja a su ex, con quien Wanda ya no quiere saber más nada: “Ahí está mi marido, está libre, andá”.

Pero, en el mismo sentido, le aclaró que con L-Gante no quería que se meta. “Te voy a pedir que con Elian tampoco tengas nada”, detalló la empresaria sobre el comentario que le lanzó a la China cuando la actriz confesó no estar interesada en Icardi.

Por último, reveló que Mauro Icardi habría llegado borracho y con la misma ropa del día anterior a la audiencia judicial del viernes, después de la noche porteña en Gardiner donde se cruzaron los cuatro y donde, aparentemente, el futbolista habría terminado en una casa, sin dormir, con la China Suárez. “Me llamaron y me dijeron ‘está en tu casa tomando alcohol con la mina que arruinó tu familia’”, confesó la empresaria.

De esta forma, Wanda se desquitó y habló de todo lo que tenía guardado. Sin embargo, entre confesiones y peleas, se mantiene enfocada en lo suyo y cada vez más enamorada de L-Gante.

