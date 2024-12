En un giro explosivo que reavivó viejos conflictos, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica al exponer chats privados con la China Suárez. Las revelaciones salieron a la luz en medio del escándalo que la involucra con Mauro Icardi y, de manera inesperada, Pampita quedó mencionada en la controversia.

El drama comenzó cuando Wanda decidió compartir en sus historias de Instagram fragmentos de conversaciones privadas que mantuvo con la China Suárez en 2018. Según lo revelado, ambas mantenían una relación cercana en aquel momento, intercambiando fotos de sus hijos y comentando detalles sobre sus viajes. Sin embargo, la situación tomó un giro drástico al aparecer referencias al conflicto entre la China Suárez y Pampita, sumando un nuevo elemento a la trama mediática.

¿Qué dicen los chats entre Wanda Nara y la China Suárez?

Los mensajes publicados por Wanda muestran una dinámica inicial de complicidad entre ambas mujeres. En uno de los chats, la China elogió a Wanda por sus hijos: “Me hace mal, es la perfección. Isabella y Fran, no podés tener cinco hijos más lindos”. Este intercambio parece reflejar una relación amistosa, que posteriormente se rompería tras las polémicas que involucraron a la actriz junto a Mauro Icardi.

No obstante, la conversación más llamativa incluye una confesión de la China Suárez sobre su situación con Benjamín Vicuña y Pampita. En los chats, la actriz no dudó en descalificar a la modelo: “Jamás la voy a perdonar, hasta que no diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó, me quería matar. No dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”. Estas palabras abrieron viejas heridas y generaron una ola de especulaciones.

El impacto en Pampita y su vínculo con la controversia

Aunque no está directamente involucrada en este nuevo episodio, Pampita quedó mencionada en términos que revivieron uno de los capítulos más sonados de su vida personal cuando Benjamín Vicuña le fue infiel con la China Suárez.

Cabe recordar que el conflicto entre Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña marcó una época en la farándula argentina. La reaparición de este tema, ahora en boca de Wanda Nara, volvió a poner en la lupa la tormentosa relación que ambas mantuvieron en el pasado.

Este escándalo no hace más que confirmar la habilidad de Wanda Nara para manejar la atención mediática a su favor. Con más de 16 millones de seguidores en Instagram, su estrategia de exponer estos chats no solo redirige la narrativa del conflicto con Mauro Icardi, sino que también involucra a otras figuras clave, garantizando así que el drama continúe siendo el foco de conversación.