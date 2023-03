Susana Giménez rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con el presidente de Uruguay

Ya radicada en Punta del Este desde la pandemia, Susana Giménez regresó a su hogar en Buenos Aires, previo al estreno de su más novedoso programa, LOL. La conductora, que tuvo un verano un tanto agridulce con el reciente fallecimiento de su perra Thelma, arribó a sus tierras natales hoy por la tarde, tras recientes rumores sobre un posible romance con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Marina Calabró dio detalles sobre esta teoría que vincula a la diva con el político en su columna en el programa Lanata Sin Filtro, en Radio Mitre, asegurando que habían disfrutado de una cena juntos.

Susana Giménez.

Es por eso que, con los rumores creciendo cada día más, se necesitaba que Susana Giménez aclare las cosas por sí misma. El medio Paparazzi decidió ir a esperar a la diva en su llegada a Buenos Aires y consultarle por su estado sentimental.

“Sí, lo conozco, pero qué falta de respeto. Por favor, ¡no! Nada que ver”, no dudó en lanzar. La conductora decidió desviar el tema a su último programa, Last One Laughing, que se estrena este 17 de marzo en Amazon Prime Video.

Susana Giménez

“Estoy contenta, vamos a ver qué pasa porque se estrena el 17. Es un juego muy divertido, está en todos los países del mundo”, explicó, agregando: “No puedo contar porque no quieren que cuente”.

Si bien la conductora negó rotundamente los rumores, un romance entre Lacalle Pou y Susana no sería sorprendente, dado que ella ha elogiado al político repetidas veces en cuanto a su gestión. “Ustedes tienen el presidente más envidiado de América, Uruguay está fantástico. Crece todos los días y ahora bajó los impuestos. ¿Quién baja los impuestos en América Latina?”, había declarado en una entrevista en el país vecino.

H.O