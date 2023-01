En los últimos días el nuevo estreno de la serie sobre Ricardo Fort, que muestra la vida del millonario a través de testimonios de su entorno más íntimo, archivos y revelaciones inéditas, recibió más críticas que halagos, tales como Virginia Gallardo que desde el principio rechazó la docuserie, aunque eso significará enfrentarse a Marta y Felipe, hijos del empresario.

Otra de las personas que compartía un vínculo con Ricardo Fort, fue Marina Calabró que aceptó gustosa formar parte del documental, ya que sentía que el proyecto que era manera muy linda de homenajearlo y contar que lo vivieron juntos, desde sus locuras, trabajos y sueños. Sin embargo, durante esta semana, al parecer la conductora se tomó tiempo para ver el producto final y quedó decepcionada por completo.

En un diálogo con el programa A la tarde, la periodista furiosa, dio terribles declaraciones: "Yo creo que el manejo de producción fue absolutamente desprolijo. Me convocaron hace poco para hacer una especie de alfombra roja, desfilando como en una premiere y en donde tenía que opinar qué pensaría Ricardo. Yo salí de ahí y llamé a Graciela Alfano, que también estaba, le dije que fue un cachivache. A mí me vendieron gato por liebre, a no ser que a mí me hayan agarrado muy distraída y no haya entendido nada... si sabía que era así, no lo hacía".

Y continuó, decepcionada y criticando duramente el documental: "La verdad es que me hicieron perder el tiempo de una manera tremenda. Si esta era la idea inicial del productor, está bárbaro, pero me lo hubieran dicho y me ahorraba las tres horas de charla telefónica. Después me hicieron firmar un contrato para autorizar dos frases mías que realmente, son una más pava, más evidente que la otra".

"Yo lo conocí realmente. Más allá de los mediático, de haber trabajado con él, íbamos a tomar el té a la casa, charlábamos mucho. Fue un vínculo real", cerró aclarando la relación que los unía con Ricardo Fort.

D.M