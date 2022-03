Tamara Báez anunció cuál será su próxima cirugía estética

Instagram

Se dio a conocer una fotografía de cuando Tamara Báez, la novia de L-gante, era más chica y a causa de eso, recibió muchas críticas por el cambio de imagen que tuvo en los últimos años. Fiel a su estilo, la mamá de Jamaica, que es de armas tomar, le respondió a los haters y anunció cuál será su próxima intervención quirúrgica.

"16 años, sí era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis que quieren descansarme a mí, justo a mí, la piba más normal que existe. Yo siempre de barrio como ahora, me puse un poco de labios, me arregle la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden", empezó diciendo Tamara Báez a través de su cuenta personal de Facebook.

Tamara Báez

"Les duele una banda verme bien, ya vi unas pares de Rodríguez también queriendo 'sentirse buenas' y subiendo esa foto que es del documento que fui a las 3 am hacer fila jajaja, sin dormir cuando era una nena. Las quiero y sigan mis pasos, no exploten cuando me vean las lolas hechas", concluyó Tamara Báez.

La novia de L-gante dejó en evidencia que no se arrepiente de su pasado y que, como si eso fuera poco, no tiene problemas en contar cuáles son los retoques estéticos que se hizo. Pero lo revelador, es que Tamara Báez advirtió que próximamente se va a agrandar los pechos.