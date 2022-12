Los cruces entre los famosos y sus seguidores están de moda. Una vez más la ex de L-Gante es protagonista de una nueva polémica en sus redes sociales. Según trascendió, Tamara Báez arremetió contra una seguidora que la criticó por dejar que Jamaica juegue con una tortuga. La usuaria le dejó un mensaje privado respondiéndole la historia y la influencer estalló de furia.

En la imagen que compartió Tamara Báez en Instagram, se observa a la pequeña Jamaica jugando en el jardín con una tortuga. Iba caminando mientras sostenía el animal con sus dos manos. Esta publicación generó cierto repudio en algunos de sus fanáticos y uno de ellos no dudó en cuestionarla.

El cruce de Tamara Báez con una seguidora.

“Los animales no son juguetes”, escribió tajantemente la usuaria. Tras esto, Tamara muy furiosa disparó: “Jami es la más tierna del mundo con los animales. Así que no empiecen... De última, no gasten tiempo acá, van y le dan de comer a los perros de la calle si son tan buenos”, sentenció.

No es la primera vez que la expareja de L-Gante les responde públicamente a las críticas. Hace unos días se defendió ante las acusaciones de dejar a su hija sola mientras ella iba al boliche. Allí, Tamara Báez se defendió y confesó que trabajaba en dicho recinto nocturno y que al menos ella cuando salía siempre traía dinero a su casa.