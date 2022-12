L-Gante se cansó del juego mediático de Wanda Nara y quiere formalizar la relación, pues, el cantante tiene muchas ansias de vivir a plenitud el amor con la rubia, sin ocultarse. Así lo dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen en un su acostumbrado Mitre Live.

Es importante recordar que tanto Wanda como L-Gante han estado en un constante vaivén. Un ida y vuelta que parece no tener fin. Rumores afirman que están bien y otros que no tanto. Lo cierto es que, el exponente de la cumbia 420 protagonizó en las últimas horas un nuevo escándalo, luego de que se filtraran en las redes sociales unas fotografías de él a los besos con otra mujer. Esa misma noche, el intérprete de “El último romántico” había tenido una discusión con la rubia.

L-Gante quiere formalizar su relación con Wanda Nara.

No obstante, L-Gante tiene el deseo de formar una relación estable con la ex de Mauro Icardi: “Elián quiere formalizar con Wanda y es por eso que le ha dicho lo que quiere de esta relación. Te voy a contar los detalles”, partió comentando Juan Etchegoyen. “Estos rumores de romance de Wanda y L-Gante vienen hace meses, él ya la presenta como novia a sus amigos y hasta le presentó a la persona que más ama, su hija Jamaica”, agregó.

“El tema acá es que Wanda quiere ir despacio por los conflictos familiares y él no, él se cansó de este jueguito mediático”, aseguró el periodista, dejando en evidencia la manzana de la discordia que podría pudrir todo en este intento de amor entre la influencer y L-Gante.

Wanda quiere ir despacio.

“Estamos en un momento clave de esta historia me decían hoy: o se separan y no se ven más o formalizan el noviazgo. Elián no quiere cargar con el tema Icardi, lo único que él quiere es hacerles caso a sus sentimientos e ir para adelante”, precisó Etchegoyen, prometiendo traer para la próxima más detalles de este caso, digno de una serie de Netflix.

La grave revelación de Anto Pane, la tercera en discordia entre Wanda Nara y L-Gante

Luego de viralizarse registros de L-Gante con Anto Pane a los besos en un boliche, la influencer decidió dar una nota a LAM, en donde reveló que Mauro Icardi intentó comprar al músico para que él se separara de Wanda Nara. "Le ofreció plata para que deje a Wanda Nara", aseguró, sin embargo, no detalló cuánto le ofreció el futbolista al exponente de la cumbia 420.

Anto Pane y L-Gante.

Por otra parte, confesó que la noche que estuvo con L-Gante, él le mencionó que ya no tenía ningún vínculo amoroso con Wanda: "Dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco y se sentía usado por ella", detalló.