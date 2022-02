Tamara Báez hizo una importante denuncia en redes sociales

Tamara Baez se encuentra disfrutando el excelente presente de L-Gante. La madre de Jamaica, disfruta de sus días en su nueva casa en un barrio cerrado, pero en las últimas horas sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram y lo denunció en redes sociales.

"Necesito ayuda, quiero recuperarla" expresó Tamara en su Instagram y publicó distintas historias sobre su descargo.

"Están enviando mensajes desde mi número de WhatsApp. Me robaron mi cuenta de Gmail y el Instagram, y me dieron de baja el celular... Hasta el WhatsApp se eliminó" denunció la madre de Jamaica.

L-Gante y Tamara Báez se reconciliaron tras el fuerte descargo en redes:

L-Gante y Tamara Báez fueron los otros protagonistas del pasado fin de semana. El músico y la joven hicieron fuertes descargos en redes sociales en los que confirmaban su crisis.

"No te voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami nuestra hija pero que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste toda la basura. Me das pena vos tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible le tiene celos a su nieta de un mes", fue parte del post que hizo Tamara en su Instagram.

"Te deseo lo mejor y a tu hija la puedes ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más! Perdiste a tu familia y ahora te querés hacer el víctima no hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá, mi mamá que es la mejor que estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes! Mientras vos trabajas Boludo te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas, como te equivocaste", agregó la novia de L-Gante.

Pero tras este picante intercambio, en la página Chusmeteando mostraron cómo Tamara Báez acompañó a L-Gante en uno de sus últimos recitales.

Tras este supuesto encuentro, Tami compartió otro fuerte mensaje en sus redes por el Día de la Madre. "Mi primer día de la madre y soy feliz con mi hijita. Les deseo un lindo día a las mamis", expresó.

