Tamara Báez le paró el carro a una seguidora que la criticó por filmar un video sin corpiño: "Esto soy"

Tamara Báez poco a poco va perdiendo la vergüenza de grabarse hablando frente a cámara para compartir contenido en sus redes. Aunque los haters no le dan tregua y siempre encuentran un detalle para criticarle a la pareja de L-Gante.

La influencer utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para hacer una publicidad que tenía pactada y para sorpresa de muchos, se grabó hablando, algo que no suele hacer muy a menudo. Tamara Báez estaba vestida, pero algunos notaron que la novia de L-Gante no llevaba puesto corpiño y la cruzaron por ese detalle.

Fiel a su estilo, Tamara Báez se hizo eco de la crítica de la seguidora, publicó una captura de pantalla con el mensaje que recibió y le respondió públicamente. "Estás sin corpiño amor", lanzó la seguidora. La influencer le contestó: "Y con los dientes chuecos, esto soy".

Pero eso no es todo, ya que la mamá de Jamaiza agregó: "Al que no le guste, yo no pedí que me sigan". De esa forma, dejó en claro que no le interesa perder seguidores y prefiere quedarse con aquellos que la acepten tal cuál es y no que esperan perfección de su parte.

La publicación de Tamara Báez.

L-Gante rompió el silencio sobre su separación con Tamara Báez

En diálogo con "Socios del Espectáculo", L-Gante se sorprendió cuando le preguntaron cómo estaba su relación con Tamara Báez y preguntó: "¿Qué, pasó algo que yo no me enteré?". Seguido a eso, la periodista le preguntó por qué no se siguen en Instagram, ya que ese fue uno de los disparadores del rumor.

Sin nada que esconder, L-Gante respondió: "Nunca nos seguimos en Instagram porque hubo peleas anteriores que nos dejamos de seguir y jamás nos volvimos a seguir. Eso es boludeces de ustedes nomás, porque nunca nos seguimos". De esa forma dejó en claro que ese detalle no tiene nada que ver con que estén o no juntos.