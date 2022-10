Tamara Báez le respondió a L-Gante tras la medida cautelar para que no muestre a su hija en redes: "Te odio"

En las últimas horas salió a la luz que L-Gante le puso una medida cautelar a Tamara Báez para que no pueda mostrar a la hija que tienen en común en sus redes. Esto hizo estallar de bronca a la influencer que hizo su descargo para expresar cómo se siente con esta disposición de la Justicia.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Tamara Báez manifestó indignada: "Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24hs. yo sola. Así como vengo haciendo hace un año".

Tamara Báez.

"Arreglá lo de la cuota alimentaria rata, que la estoy manteniendo yo sola y encima ahora haces esto?", agregó la influencer dejando en evidencia que todavía no pudieron establecer una cuota alimentaria para la pequeña que tiene apenas un año recién cumplido.

Como si eso fuera poco, Tamara Báez le dedicó unas palabras directamente a L-Gante: "SOS UN INJUSTO Y DECÍS BATALLA GANADA? Cuando soy la madre de tu hija, de qué batalla hablás? TE ODIO, SOS UNA MENTIRA, y nos usaste cuando la gente compraba con vos cuando pintabas la familia perfecta. TODO LO QUE SUBE BAJA, acordate hdp. Me seguís haciendo la vida imposible basura. Último estado que te tiro".

El descargo de Tamara Báez.

Tamara Báez compartió su opinión sobre el adelanto del video de Wanda Nara y L-Gante

Durante la noche del viernes 14 de octubre, L-Gante y Wanda Nara dieron a conocer el adelanto del videoclip que filmaron juntos en el que se ve a la empresaria compartiendo la mesa con el artista y todos los amigos de él, cuando de golpe llega un hombre a amenazar al representante de la Cumbia 420.

Tamara Báez se hizo eco de la publicación y reaccionó desde sus redes: "Jajaja lo más bizarro que vi en mi vida". Pero eso no es todo, la influencer picanteó a Wanda Nara: "Jajaja basta, es mucho para mis ojos. Che loco, cuenten cómo podemos hacer para poner Photoshop en los videos también".