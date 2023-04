L-Gante cumplió 23 años el 5 de abril y como no podía ser de otra forma, lo celebró a lo grande, rodeado de familia y amigos. Quien también estuvo presente, para sorpresa de muchos, fue Tamara Báez, su expareja y madre de su hija, Jamaica.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Tamara Báez reveló cuál fue el regalo que le compró a L-Gante por su cumpleaños. Se trata nada más y nada menos que de una exclusiva joya hecha por encargue.

Es un anillo de oro que en el centro tiene un brillante y alrederor la frase: "The world is yours", que significa "el mundo es tuyo". Pero eso no es todo, la mamá de Jamaica le compró una chocotorta para que, durante la tarde,pueda soplar la velita junto a su hija.

Luego de pasar el día con Tamara y Jamaica, L-Gante las llevó a ambas a su increíble fiesta de cumpleaños. Uno de sus amigos se encargó de la organización para que el evento sea inolvidable y que a los invitados y al cumpleañero no les falte nada.

La chocotorta para L-Gante.

Cómo fue el cumpleaños de L-Gante

La fiesta que le organizó Luis Perdomo a L-Gante fue a lo grande. Había detalles de iluminación en la decoración, recibimiento con diferentes puestos de comida: sándwiches de pernil, picada, cascada de queso y de chocolate, pochoclos, algodones de azúcar, creps salados y dulces, entre otras opciones.

La famosa fiesta "Bresh" también se hizo presente y estuvo musicalizando parte de la fiesta. Los invitados bailaron mucho, pero también se divirtieron en el toro mecánico que dejó a varios en el piso. Sin dudas fue una fiesta extraordinaria, como a L-Gante le gusta.