Tamara Báez demostró ser una mujer con mucha actitud y prueba de eso son los diferentes cambios de look que se hizo desde que se separó de L-Gante. Semanas atrás la influencer cambió el color de su pelo, dejó atrás el rubio y empezó a lucirlo cobrizo violeta con un detalle inesperado: una mecha gris al costado del rostro.

Sin emabrgo, en las últimas horas, Tamara Báez sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes el nuevo look que eleigió para pasar las fiestas. La mamá de Jamaica le pidió a una profesional que le haga

El nuevo look de Tami.

La influencer se manifestó feliz al ver su nuevo look y fue sincera al reconocer que todavía no tenía bien en claro cómo debía peinarse teniendo trenzas, aunque no se preocupó por eso y aseguró que va a practicar.

"Quedaron super lindas", expresó Tamara Báez que recibió mensajes de halago por parte de sus seguidores que fueron quienes le recomendaron el contacto de la profesional que le trenzó todo el cabello.

Así le hacían las trenzas a Tamara.

Tamara Báez lanzó una canción junto con L-Gante

Revista Caras se comunicó con Tamara Báez para conocer los detalles del proceso de creación de "Será". "El tema lo grabamos cuando estábamos juntos y el lo quería sacar, asique firmé", reveló la mamá de Jamaica. "El tema está buenísimo", agregó.

Con respecto a cómo se siente con el estreno de la canción luego de la separación, la influencer se sinceró: "La gente lo re esperaba al tema. Yo solo pienso en el trabajo y en que relación con él tengo que tener por la hija que tenemos".

Sin embargo, Tami reconoció que su camino en la música recién empieza: "También se vienen otras colaboraciones. Estoy por grabar con Luciano Troncoso". Además grabó también con El Viejo Márquez una canción que todavía no salió a la luz.

La publicación de Tamara Báez.