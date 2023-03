Tamara Paganini se quebró y pidió disculpas por haber defendido a Corazza, detenido por corrupción de menores

Tamara Paganini se mostró shockeada por la noticia de que Marcelo Coraza había sido detenido por una causa de corrupción de menores. Una señora que la cruzó en la calle le explicó que su hijo había sido víctima del productor, pero, sesgada por su amistad con él, no le creyó. La rubia contó que su primera reacción fue descreer de la noticia. "¿Qué es esto, una broma, qué me estás diciendo? Yo a esta persona la conozco, es imposible que haga algo así", dijo.

Tamara Paganini y Marcelo Corazza en la primera edición de Gran Hermano

"Le dije que yo era Tamara, la amiga de Marcelo Corazza. Se presenta, me agarra las manos, y me dice 'a mi hijo lo violaron cuando tenía seis años'. Yo me quedé sin palabras, a la señora se le llenaron los ojos de lágrimas y yo quise... No es que lo defendí, pero no le creí, esa fue mi reacción, la de cualquier ser humano...", explicó la mediática.

Además, se mostró humana y se arrepintió de sus dichos. "Soy un ser humano, no un producto de las redes", expresó quebrada en llanto y mirando fijamente a la cámara. Y también aprovechó para concientizar sobre el tema: "Griten... Nadie puede ni debe tocar nuestro cuerpo", explicó contundente.

Tamara Paganini en Instagram

Marcelo Corazza fue detenido por corrupción de menores

El ex participante y primer ganador del reality más famoso del país, Gran Hermano, fue allanado en su domicilio personal por la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. Este fue uno de los seis allanamientos que realizó la policía que investiga la causa. Corazza quedó demorado.

NL.