Tamara Paganini fue polémica y opinó sobre Marcelo Corazza: "Igual lo voy a seguir queriendo"

Tamara Paganini se metió en la polémica cuando en un vivo de Instagram defendió a Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano, que fue acusado en una causa de corrupción de menores.

Hace más de 20 años Paganini ingresaba a la casa más famosa del país en su primera edición. Allí conoció a Corazza, con quien compartió más de dos meses y entabló una relación de amistad. Por supuesto que le sorprendió la noticia de la detención de su amigo y no se quedó callada. Intrusos la llamó para que de su opinión, y ella expresó: "No puedo imaginar que hiciera algo así".

Marcelo Corazza siendo detenido

Esta vez, la polémica no se generó en Intrusos, sino que fue en un vivo en Instagram. La mediática comenzó con una frase picante que invitó a la reflexión a sus seguidores: "Imaginate que mañana se llevan detenido a tu viejo o a tu hermano y pueden comprobar que era pedófilo".

"¿Qué es esto, una broma, qué me estás diciendo? Yo a esta persona la conozco, es imposible que haga algo así", siguió ejemplificando la reacción que sus seguidores tendrían si pasara algo similar con un familiar. "No puede ser tan hijo de put... Pero si es verdad tendrá que cumplir lo que deba cumplir y yo voy a estar igual, chicos la verdad. Perdón si me odian, si se piensan que lo estoy defendiendo porque no lo estoy defendiendo", añadió.

Los dichos de Tamara no tardaron en generar polémica en las redes sociales y los medios tradicionales y recibió todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores. En su mayoría, los comentarios repudiaban sus dichos y la acusaban de ponerse del lado del supuesto victimario y no de las víctimas y sus familiares.

Tamara Paganini y Marcelo Corazza en la casa de Gran Hermano

Santiago Del Moro abrió el programa de esta noche de Gran Hermano, de una manera diferente. Con tono serio y silencio total, el conductor quiso hacer referencia a lo sucedido este lunes con Marcelo Corazza.

El detenido por presunto abuso sexual de menores (entre otras acusaciones) fue el ganador de la edición de 2001 del reality y, se decía, productor actual. Sin embargo, el presentador dejó en claro que no hay relación entre el exparticipante y Gran Hermano. "No tiene nada que ver con el programa. Sí con esta casa", señaló Santiago Del Moro.

