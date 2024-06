Tamara Pettinato y Estefanía Pasquini tuvieron un fuerte cruce en las últimas horas. Todo empezó cuando la hija de Roberto Pettinato habló sobre la gran diferencia de edad entre Pasquini y Alberto Cormillot, emitiendo su opinión sin escrúpulos y Pasquini no se quedó callada.

"No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta. No me gusta que ella tenga 38", fueron las palabras de la periodista, hablando de un aspecto que ha causado polémica en otros momentos y ella se animó a decirlo, incluso haciendo referencia a su historia personal cuando su padre presentó una novia menor que él.

Así fue que Estefanía usó sus redes sociales para responderle a Tamara y eligió un golpe bajo: el incendio sucedido en la casa de Felipe Pettinato que terminó con la vida de su neurólogo: "Creo que más feo es que prendan fuego a una persona…", escribió la esposa de Cormillot.

Tamara Pettinato respondió a Estefanía Pasquini

La polémica siguió y Pettinato habló con Socios del espectáculo: "No la vi. Me lo contaron. No tuve el placer de verlo porque se ve que no me arrobó". Sin perder la compostura, continuó defendiendo su postura: 'Dije que a mí no me gusta. Lo lamento. Tiene que asumir que hay gente que no le gusta.

“Lo dije desde una vivencia mía. Y estoy segura de que a los hijos de él no les gusta. Pero son opiniones que doy en el lugar en el que trabajo. No es que después quiero tener una pelea con ella. No la conozco”, agregó Tamara Pettinato y luego fue durísima: “Bastante floja como respuesta. Se ve que no tiene nada para responderme a mí. O sea, bastante idiota”, cerró.