Tensión y distancia: así reaccionaron Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata en el homenaje de los Martín Fierro 2025

Anoche en los Martín Fierro 2025 se vivió un momento de mucha emoción cuando APTRA decidió homenajear a Jorge Lanata y su extensa carrera en los medios. En el salón del Hotel Hilton se encontraban presentes sus hijas, Lola y Bárbara, y su viuda Elba Marcovecchio junto a los hijos de su anterior relación. Sin embargo, el clima tenso y la distancia entre ellas se hizo notar durante la transmisión.

Jorge Lanata tuvo su merecido homenaje en la gala de los Premios Martín Fierro 2025. En un emotivo video, recordaron al periodista y conductor, su pasión por el periodismo y sus momentos más destacados en televisión. Al volver a la ceremonia, los invitados se pararon a aplaudir y las cámaras no dejaban de enfocar a sus hijas, Lola y Bárbara, y a su viuda Elba Marcovecchio.

Tal como trascendió horas antes, APTRA decidió no dedicarle una terna especial para que ellas no tengan que brindar un discurso en el escenario y esto termine dejando en evidencia su distante relación. Por lo tanto, se pasó un video conmemorativo y se mantuvieron sentadas en sus respectivos lugares.

Cabe recordar que las hijas de Jorge Lanata y la última esposa del comunicador mantienen una guerra que se profundizó cuando él aún se encontraba internado. Las acusaciones de las jóvenes contra la abogada y las declaraciones de ella tras la muerte de su marido marcó una fuerte distancia entre ellas.

De hecho, la propia Elba Marcovecchio rompió el silencio en un mano a mano con Ángel de Brito para LAM (América Tv), donde reveló sobre Bárbara y Lola: "Jorge me mostró un mail que este mismo problema pasaba en su relación anterior. Me quería decir con eso que el problema no era conmigo".

Dejando en claro que ella no había hecho nada para ganarse el desprecio de las hijas del periodista, la letrada se defendió de las denuncias que realizaron ellas ante la Justicia sobre un posible robo en la casa de su papá. Lola y Bárbara la acusaron directamente de “perjudicar la salud de su padre” y “hurtar elementos de gran valor". Desde ese entonces, todas ellas se encuentran enfrentadas y este reencuentro en el Hotel Hilton no pasó desapercibido.

Como era de esperarse, las hijas del presentador estuvieron sentadas a un lado del salón y a una larga distancia se encontraba su viuda acompañada de sus hijos, Valentino y Allegra, fruto de su anterior relación. Esta decisión de sentarlas en dos puntos lejanos fue otra decisión de APTRA para evitar que se cruzaran en algún momento de la noche y evitar así cualquier pelea pública.

Pese a este incómodo momento que quedó registrado en el vivo de Telefe, tanto Elba como Lola y Bárbara no pudieron ocultar su emoción al ver en la pantalla grande a Jorge Lanata mientras las figuras aplaudían con fervor y lo recordaban con cariño. En el compilado que transmitieron al aire, él mencionaba lo buen padre que fue con sus hijas y en medio de la grabación también mostraron las imágenes de su último casamiento.

Este reconocimiento generó que las hermanas se fundieran en un emotivo abrazo mientras y que Elba Marcovecchio se mostrara muy conmovida con lágrimas en los ojos. Sin embargo, ninguna de ellas se miraron en toda la velada y mantuvieron una marcada distancia, demostrando así que todavía no pudieron limar asperezas.

Así reaccionaron Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata en el homenaje de los Martín Fierro 2025: tensión, distancia y sin discurso en el escenario para que no tengan que cruzarse tras las acusaciones, denuncias y declaraciones que dejaron en evidencia su mala relación.