La 53° edición de los Premios Martin Fierro fue un completo éxito, y los galardones dieron mucho de qué hablar. El Hotel Hilton Buenos Aires se vistió de gala y recibió a las celebridades más importantes de la televisión argentina, que fueron a competir por el premio mayor de la noche. Sin embargo, también desplegaron los mejores looks y momentos que quedaron guardados entre los usuarios y las redes sociales. Una a una, se vitalizaron las fotos más épicas de la velada, que resumió lo ocurrido en la misma.

Todas las fotos de los premios Martín Fierro 2025

Con la conducción de Santiago del Moro, los Martín Fierro 2025 se desarrollaron de la mejor manera posible. Los nominados se volvieron tendencia en las redes sociales, por sus increíbles looks y momentos protagonizados, al mismo tiempo que se volvió una de las transmisiones más vistas por los fanáticos de la televisión argentina.

Es así como la noche fue un completo éxito, fusionando la comedia y emoción de los premios, con el fashionismo de la alfombra roja. Los reencuentros entre las figuras fue uno de los momentos más captados de la noche, en donde cada mesa recibía visitas y entre risas, muchos famosos tuvieron intercambios que las cámaras captaron.

Pampita fue una de las figuras de la noche, aunque esta ocasión no fue nominada, la modelo dijo presente y disfrutó de la noche con la compañía de su hijo mayor, Bautista.

Uno de los reencuentros más esperados fue el de las divas de la televisión: Mirtha Legrand y Susana Giménez tuvieron un cariñoso intercambio y las risas entre las conductoras no faltaron, a las que se sumaron Marcela Tinayre y Juana Viale.

Por supuesto, que la emoción no faltó durante la gala. El elenco de la serie juvenil Margarita celebró en el escenario por el reconocimiento de su trabajo, alzando el premio y compartiendo la alegría, todos juntos. Pero también, se hizo presente al momento que Lola y Bárbara Lanata se hicieron presente para el reconocimiento a su padre, Jorge Lanata.

Juana Viale fue otra de las grandes figuras que dio que hablar en los Martín Fierro 2025. La conductora se encontró con Susana Giménez y brindaron un grato momento frente a cámaras, con un afectuoso intercambio en la que se mostraron cómplices. Pero además, la nieta de Mirtha brindó una de las grandes sorpresas de la noche: fue acompañada con su hijo, Silvestre. El adolescente de 17 años mantiene un bajo perfil y es una de las primeras veces que dice presente en un evento.

La noche de los Martín Fierro 2025 dejó en evidencia la gran importancia de celebrar la televisión nacional. Los invitados vivieron una noche de emoción y reencuentros, donde la moda no falta, dejando al descubierto que la preparación para la gala contó con anticipación y glamour.