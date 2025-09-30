De un collar esmeralda hasta un anillo lujoso, las llamativas joyas de Susana Giménez para los Martín Fierro 2025

Susana Giménez brilló en los Martín Fierro 2025, y se llevó dos de las ternas principales de la noche. La diva demostró el lugar que se ganó por sus talentos y estilo fashionista, en una gala llena de sorpresas. Sin embargo, los expertos y los usuarios de las redes sociales destacaron el look de la conductora que decidió desplegarlo con un aderezo de joyas que se robó la atención de los amantes del lujo. De un collar esmeralda hasta un anillo lujoso, Susana dio cátedra de la elegancia y se llevó todos los halagos.

Las llamativas joyas de Susana Giménez para los Martín Fierro 2025

Susana Giménez es una de las divas de la moda más importantes de la Argentina, y su presencia fashionista no iba a faltar en la 53º edición de los Premios Martín Fierro. No solo desplegó su elegancia y carisma en la alfombra roja, que compartió con Mirtha Legrand en un momento increíble. Sino que, además, se llevó dos ternas: Mejor programa de Interés General, y Mejor Labor en conducción femenina. Sin embargo, los expertos fashionistas destacaron el aderezo de joyas que la diva eligió para la noche y que se robó la atención de todos los presentes.

Susana lució un vestido ceñido al cuerpo con escote pronunciado en V. El mismo era de un plateado brilloso, y que acompañó junto a una cartera de plumas blancas. La diva quiso que su joyería sea igual de llamativa que el look, y por eso optó una combinación de collar y anillo que se llevó los halagos. En su mano izquierda, lució un mega anillo de diamantes, con diseño cuadrado, y que en el centro se destacaba el verde esmeralda.

En composé con el elegido, optó por un collar que iba en combinación, con diamantes a su alrededor y una piedra preciosa esmeralda como centro de atención. La diva logró que su joyería sea igual de importante que el look, e incluso fue destacada por Santiago del Moro, al momento de entregarle su premio como Mejor Labor en conducción masculina. Susana destacó que se ganó esas joyas "con honra" y las lució frente a las cámaras.

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas destacaron la capacidad de la conductora para combinar un lookazo de brillos, con joyas lujosas y llamativas como las que llevaba puestas. Susana Giménez fue el centro de atención, gracias a su capacidad de desplegar elegancia en una noche importante para las celebridades, y donde sus trabajos en la televisión no es lo único que se premia; sino que también se observan sus talentos en la moda y su carisma, que los llevó a ser grandes impulsores del espectáculo argentino.

