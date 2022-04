Instagram

Carolina Molinari tuvo su primer cruce con Estefanía Berardi al aire de LAM en la noche del martes. La modelo se dejó llevar y le puso freno a la situación. La cara de enojo de Estefanía, lo decía todo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito presentó a la panelista enigmática de la noche, Merdeces Ninci. Dentro de las preguntas para tratar de descubrir su nombre, Estefanía preguntó si había ido al programa de Mirtha Legrand.

Tensión en LAM: Carolina Molinari ubicó a Estefanía Berardi .

Nazarena Vélez no le dio mucho crédito a su pregunta y le dijo que en 30 años han pasado miles de invitados por la mesa de Mirtha Legrand y ahí el resto de angelistas continuaron con los reproches.

Estefanía le preguntó una a una de las angelitas si habían ido a lo de Mirtha, y Carolina Molinari le respondió muy normal que sí, que había estado en la mesa de Mirtha Legrand. “Yo no he ido nunca”, enfatizó Estefanía y Yanina Latorre le recriminó que es por su falta de trayectoria.

“¿Y por qué llegó Caro?”, lanzó Berardi. “¡Ay, mi amor!, porque yo trabajo desde hace mucho tiempo. Respetame”, le contestó ya en otro tono, la modelo.

“No está bueno lo que me hiciste porque a vos no te gusta que te lo hagan”, le recriminó Carolina a Estefi. Ante ese primer ataque, Berardi dijo que a ella no le molesta cuando alguien no sabe quién es ella, simplemente le comenta quien es y listo, fin de la historia.

“A mí no me molesta para nada, soy segura de mi misma. Si alguien me pregunta quién soy, se lo cuento”, agregó para todos en el piso Berardi. Por supuesto, su comentario fue retrucado por Caro, quien le dijo que a ella lo que le sobra es seguridad.

“Hablemos en unos años”, le comentó Carolina a Estefanía, tratando de explicarle que debido a su larga carrera y trayectoria como modelo y actriz, tuvo la oportunidad de estar como invitada de Mirtha Legrand.

Estefanía Berardi respondió a las agresiones que recibió por redes

Luego del intenso cruce entre Estefanía Berardi y Carolina Molinari, los fans de la modelo salieron en su defensa y de paso con comentarios soeces en contra de Estefanía. Entre los comentarios que recibió, estuvo uno donde la trataban de tener cara de rata e insufrible.

Por suerte, para Estefanía Berardi, muchos de sus seguidores salieron también a respaldarla y la alentaron con comentarios como que les gusta su forma de defenderse, que no se calla nada; asimismo, elogiaron su trabajo como panelista, al igual que repudieron el cruce con Carolina Molinari.