Al igual que Nequi Galotti, Teresa Calandra es otra referente de moda que mediante sus posteos en las redes sociales brinda propuestas de looks a sus miles de seguidoras. La exmodelo combina elegancia y tendencia en cada outfit, demostrando que el estilo no tiene edad. En esta ocasión, mostró que se puede llevar un atuendo abrigado y sofisticado con el jean wide leg que causa furor esta temporada.

Teresa Calandra a sus 71 años da cátedra de estilo y redefine los jeans wide legs del momento

Con una sonrisa inconfundible y un estilo que nunca pasa desapercibido, Teresa Calandra volvió a demostrar que las combinaciones clásicas pueden resignificarse con un toque de personalidad. En esta oportunidad, la conductora eligió un conjunto que une prendas atemporales con otras más modernas y en tendencia, lo cual resulta ideal para recorrer la ciudad con personalidad y comodidad.

"Chocolate y azul. ¿Usan esta combinación? Siempre leo sus comentarios, gracias por estar", escribió Teresa en su posteo junto a una serie de fotos que la muestran luciendo un look sofisticado con toques urbanos. El protagonista indiscutido es el pantalón de jean wide leg de tiro alto, confeccionados en denim oscuro con un suave efecto gastado que aporta movimiento y frescura.

Su corte amplio y fluido ayuda a favorecer su silueta mientras que el cinturón con hebilla grande le suma un aire western muy actual. Para reforzar esta estética, Teresa Calandra llevó unas botas de gamuza en tono beige que deja lucir su vestimenta.

En la parte superior, la empresaria apostó por una remera básica azul marino y lo combinó con un blazer entallado de color chocolate. Un detalle que no pasó desapercibido fueron los guantes de cuero en tono ladrillo que le aportó un aire rockero a su look.

En cuanto a los accesorios elegidos por Teresa Calandra para este paseo al aire libre fueron: sus clásicas gafas de estructura cuadrada y marco negro, collares tipo cadenas y una tote bag marrón de líneas simples y con un bag charms, lo último en tendencia. Sin dudas, todos ellos agregan textura y un mix de estilos que completan su outfit.

Su publicación cosechó una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con halagos de parte de quienes siguen atentos su contenido sobre moda y belleza. "Me encanta", "A vos todo te queda bellísimo", "Tus anteojos son lo más", "Siempre hermosa y esos guantes muy lindos", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió en su red social.

De esta manera, Teresa Calandra volvió a dar cátedra de estilo a sus 71 años y mostró cómo redefinir los jeans wide legs del momento, adaptándolos a un look relajado, perfecto para el día a día.