La familia Mac Allister nunca duda en mostrarse lo unida que siempre fue. A pesar de los escándalos románticos, Silvina Riela y Carlos Javier Mac Allister buscan que sus hijos se sientan acompañados por todos sus seres queridos, en cada importante momento que viven. Sin embargo, en las últimas horas, la mamá de los futbolistas reveló que hay una integrante más, y se debe a una hija extramatrimonial que tuvo su exesposo. Muchos usuarios comenzaron a interesarse en la vida de Abril, la joven hermana de Alexis, y su relación con la familia.

Carlos Javier Mac Allister con sus hijos

¿Quién es Abril, la hija extramatrimonial de Carlos Javier Mac Allister?

Mientras Silvina Riela estaba embarazada de Kevin Mac Allister, el hijo del medio de la familia, en 1997, Carlos Javier Mac Allister se acercó a ella y le reveló que estaba esperando una hija con otra mujer. En Socios del Espectáculo (eltrece), la mujer mantuvo conversaciones con Matías Vázquez, y expresó: "Habla bien de él que primero vino y me lo dijo de frente, no me enteré por ningún lado. Me dolió, lloré, hice terapia, un montón de cosas, más embarazada".

De esta manera, contó que decidieron pasarlo juntos, haciendo los estudios correspondientes para verificar que lo que decía Patricia Suárez, madre de esa niña, era real. "Hicimos ADN seguimos en pareja, tuvimos a Alexis. Creo que son cosas que van pasando y uno después va resolviendo. A mí me tocó la parte más fea", agregó en la entrevista. En su cuenta de Instagram, Carlos Javier sigue a una Abril Mac Allister, que mantiene su perfil en privado, pero aparece en algunas fotografías familiares.

Abril Mac Allister (foto de perfil de Instagram), la familia Mac Allister

Según se pudo ver en las redes sociales, la joven se mantiene alejada de la exposición pública, por el contrario, de sus hermanos futbolistas. Sin embargo, la familia vive cumpleaños juntos o celebraciones importantes, donde el padre se rodea de sus cuatro hijos. Algunos periodistas y medios de comunicación contaron que ella está en la dulce espera de su primer hijo. Pero, sigue manteniéndose al margen de las noticias y no se expone frente a las cámaras o las fotografías de su familia paterna.

Abril Mac Allister con sus hermanos y su papá

Silvina Riela la aceptó como parte de su familia, a pesar del duro momento que pasó al enterarse. Por su parte, sus hermanos y papás no dudan en agregarla para que sea parte de sus vidas, respetando su privacidad. Los usuarios de las redes sociales quisieron interesarse aún más de su vida, a pesar de que ella se mantenga alejada del ojo público, y por eso comenzaron a demostrar fotografías en las que aparecían todos juntos, recalcando la buena relación.

