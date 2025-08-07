Luego de compartir unas llaves y confirmar que adquirieron una nueva residencia para vivir juntos en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi protagonizan un llamativo video que demostraría una posible crisis entre ellos. Debido a que suelen mostrarse enamorados, felices y en total armonía, el clip viralizado demostraría todo lo contrario y generó fuertes repercusiones en las redes sociales.

El video que mostraría a La China Suárez y Mauro Icardi en plena discusión

La China Suárez y Mauro Icardi se encuentran súper instalados en Turquía junto a Rufina, la hija mayor de la actriz y Nicolás Cabré. En sus respectivas cuentas de Instagram, comparten imágenes de su feliz convivencia y se dedican mensajes de amor. Sin embargo, una reciente filmación mostraría una escena distinta a lo que suelen mostrar en las redes sociales.

Se trata de un clip compartido por la cuenta de Tik Tok "En lo picante" que los muestra caminando por las calles de Estambul junto a Rufina. "Las deja caminando solas y además no se los ve muy simpáticos", asegura el usuario en la publicación sobre la llamativa actitud de Icardi.

Según se puede ver, la expareja de Wanda Nara camina delante de su actual novia y la hija de ella. Por momentos mira hacia atrás con mirada seria y se dirige a la China mientras ella le responde con un gesto, presuntamente, furioso. Pese a que no se puede escuchar de qué hablaban o saber si realmente estaban discutiendo, el material que grabó una persona que se encontraba en el mismo lugar que ellos dejó en evidencia que estarían atravesando una crisis.

No obstante, la China e Icardi siguen mostrando que mantienen una relación afectuosa y serena. De hecho, el deportista escribió hace poco sobre su vínculo con la actriz: "Nosotros, la envidia de muchos, el deseo de todos, la razón del murmullo con el final que nadie creyó posible".

Otro detalle que no pasó desapercibido es el instante en que la China Suárez le saca el brazo de manera brusca a Rufina, quien se encontraba a su lado y se termina yendo tras el acto de su mamá. Este comportamiento de la ex "Casi Ángeles" fue duramente criticado por los internautas y más de uno opinó que la nena debería regresar a vivir con su papá, Nicolás Cabré.

"La China zamarrea a la nena, por eso ella se adelanta", "La pobre nena agarrándola de la muñeca y ella ni le da la mano", "Parece que Rufina venía llorando y ella se la saca de encima", "Que alguien etiquete al padre del año: Cabré", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron en el video de Tik Tok que, a los pocos minutos, causó revuelo en las demás redes.

De esta manera, desde Turquía filtraron un particular video de la China Suárez y Mauro Icardi en una confusa situación que demostraría una crisis entre la flamante pareja, que ya apuesta a la convivencia y apuesta fuerte a su relación amorosa.