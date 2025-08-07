Eva Bargiela se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, fruto de su amor con Gianluca Simeone. En mayo, los jóvenes sorprendieron con la feliz noticia y comparten en sus redes cada momento especial de su bebé. En esta oportunidad, la modelo decidió revelar cuál es el nombre que decidió junto a su pareja para su pequeño en camino.

Así se llamará el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Hace poco, Eva Bargiela había contado en Puro Show (eltrece) que su bebé con Gianluca Simeone iba a tener un solo nombre y que sería "simple y no exótico". Finalmente, en su séptimo mes de embarazo, la influencer contó en "Pasapalabra", el programa de Iván de Pineda, cómo decidieron ella y su pareja que se llamará su hijo.

Lejos de sembrar dudas o de esperar al nacimiento del bebé como suelen hacer las famosas, Eva reveló que el nombre elegido es: Faustino Simeone Bargiela. El mismo es relativo de Fausto y significa "afortunado" o "feliz". Se puede interpretar también como "el que trae buena suerte". Su origen es latino y rememora a Domingo Faustino Sarmiento, el escritor, docente y expresidente de Argentina.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Cabe recordar que en varias entrevistas, Eva Bargiela confirmó que su primogénito será argentino, ya que nacerá en el país para poder estar acompañada de su familia. De hecho, la pareja ya se instaló en una residencia, que diseño, comodidad y una estética cuidada, para esperar al bebé y disfrutar de esta nueva etapa.

Eva y Gianluca se conocieron en un boliche en diciembre de 2023. Allí intercambiaron miradas y notaron que había química. “Me gustó él, empezamos a charlar, tomamos unos tragos. Y esa noche hubo charla y baile, pero nunca intercambiamos ni teléfonos, nada", expresó Eva en Revista Caras cuando confirmó su vínculo amoroso con el deportista.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Luego, relató cómo y dónde fue su primera cita romántica: "Lo invité a mi casa a tomar unos mates... Y desde ese día no nos separamos nunca más. Creo que desde ese día somos novios. Estamos 24x7 desde entonces. La fecha de nuestro aniversario es el 24 de mayo”.

Sin dudas, la relación de Eva y Gianluca avanzó a pasos agigantados. Tal es así que poco después de sus primeros encuentros, blanquearon su noviazgo y ahora ya se preparan para vivir, en pocos meses, una emocionante experiencia: ser padres por primera vez.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

En cuanto a sus agendas laborales, la modelo continúa trabajando para diversas marcas de belleza y moda en sus redes sociales mientras que el joven se retiró del fútbol para dedicarse a la representación de jugadores en la empresa Impacto Deportivo Agency. El último club en el que jugó fue Rayo Majadahonda de la segunda división de España. Esta decisión le brindará más independencia para poder pasar más tiempo con su novia y su bebé.

De esta manera, con total felicidad y súper enamorada, Eva Bargiela reveló que junto a Gianluca Simeone decidieron llamar a su hijo como un prócer argentino: Faustino, quien nacerá a mediados de octubre en Argentina.