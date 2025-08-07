Tras su debut en la televisión argentina como conductora de "Los 8 escalones", Pampita se embarcó en otro viaje, esta vez por la Argentina. Su trabajo como modelo la llevó a conocer diversos lugares, y a estar al día de las tendencias de todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones, pueden cometerse errores que quedan destacados entre los seguidores, y del que es mejor retractarse. En las últimas horas, Carolina Ardohaín tuvo un insólito error que las redes sociales no dejaron pasar.

Pampita

Pampita cometió un insólito error antes de un viaje y las redes no lo dejaron pasar

El trabajo de modelo lleva a diversas mujeres a recorrer el mundo, con lujosas marcas o agencias reconocidas. Pampita es una de las más importantes de la industria, y que se volvió un modelo a seguir para muchas de las amateurs que están comenzando. Es por eso que no duda en ir a dar charlas y exponer todo lo que vivió a lo largo de los años hasta llegar a donde está ahora. En las últimas horas, viajó a Córdoba para reencontrarse con una escuela de modelos y poder dar un almuerzo exclusivo.

Pampita

Ella viene de hacer un viaje por Ibiza, debido a un trabajo de publicidad, y de disfrutar unos días con sus hijos en Villa La Angostura. Sin embargo, el cansancio le llega a todos y, tras haber hecho su debut en la televisión, ella no se detuvo a descansar. Es así que sus seguidores le hicieron notar un insólito error que cometió, al compartir una foto en su cuenta de Instagram, justo antes de su viaje de trabajo. Rápidamente, ella se retractó pero los usuarios ya lo habían replicado en redes sociales.

En el pasillo para subir al avión, ella se tomó una foto sonriente y expresó: "¡Córdoba, nos vemos en un ratito!". Sin embargo, tuvo un error de tipeo, y escribió "Córdova". La modelo lo dejó por unos minutos, mientras sus seguidores le hacían notar el error. Seguido a esto, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, eliminó la publicación y volvió a subirla, esta vez con la ubicación del Aeropuerto de la capital. Sin embargo, el posteo ya había sido replicado por muchos, quienes no tardaron en dar sus comentarios.

El insólito error de Pampita

El insólito error de Pampita

A pesar de esto, la modelo siguió con su viaje, y prefirió ignorar este error de tipeo que cometió. Pampita es una de las más importantes de la Argentina y busca siempre intentar ser lo más correcta posible. Es por eso que busca arreglar las equivocaciones o retractarse cuando ocurre una situación que pueda mal entenderse entre los medios de comunicación. Tras su debut, ella sigue manteniendo su trabajo como modelo y sigue haciendo que las nuevas jóvenes escuchen consejos de una experta de la industria.

A.E