En el el segundo día de competencia en The Challenge Argentina, se conoció el primer eliminado de las 18 celebridades que compiten por 15 millones de pesos en el reality más extremo y con las pruebas más épicas de cualquier reality en la TV argentina.

En el primer capítulo del nuevo reality de Telefe, la pareja elegida por El algoritmo, Fernando Burlando y Carolina Duer, fueron los perdedores del safío que puso a prueba la memoria, resistencia, equilibrio y velocidad de los participantes.

The Challenge Argentina: se conoció el primer eliminado de la competencia.

A diferencia de Burlando y Carolina, OKY y Julieta Puente fueron los primeros en completa el desafío y ganaron la prueba, lo cual, más allá de salvor y asegurarles más tiempo en la competencia, debieron elegir una pareja que para que los perdedores se enfrenten a duelo en la Arena de Competencia.

Fernando Burlando y Carolina Duer junto a Eva Bargiela y Adrián "Adro" Cormillot, elegidos por OKY y Juli, se enfrentaron hoy en la Arena de Eliminación y tras una larga y dura competencia que requirió de fuerza y destreza física, los primeros eliminados de The Challenge Argentina son Fernando Burlando y Carolina Duer.

Primera eliminada en The Challenge Argentina.

"Estoy shockeada, no entiendo como puede perder con gente que no es deportista", declaró Carolina al saber que perdió y debió abandonar el programa. "Perdimos por no haber elegido la mejor forma de jugar. Nos faltó jugar con la cabeza", recalcó Carolina.

"Perdimos por las circunstancias del juego. Tuvimos algunas ataduras que nos complicó el juego", declaró Burlando.

Qué premio se llevará el ganador en The Challenge Argentina

Las celebridades que compiten en The Challenge deberán pasar por las pruebas y los desafíos físicos más complejos nunca antes visto. El ganador se llevará al bolsillo 15 millones de pesos y podrá participar en el juego global donde competirá contra los ganadores de Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

El ganador global de The Challenge se quedará con un jugoso premio de más de 15 mil dólares. La versión de The Challenge Argentina es la primera en su categoría que se emite en el país, pero, fue suelo argentino donde se grabó The Challenge US.