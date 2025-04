Este sábado 12 de abril, Nicole Neumann compartió ante sus 2,1 millones de seguidores el momento más duro su maternidad. La modelo fue madre de Indiana, Sienna y Allegra junto a Fabián Cubero y desde junio del año pasado volvió a ser mamá gracias a la llegada de Cruz, el pequeño que comparte con su última pareja, el piloto Manuel Urcera.

Esta mañana, la blonda decidió alejarse del tradicional prototipo de la Familia Ingalls y mostró lo que vive día a día desde que es madre de cuatro. Con el glamour y temple que la caracteriza, la panelista de “Los ocho escalones” expresó sin pelos en la lengua su realidad con el infante.

Nicole Neumann junto a Cruz Urcera

Nicole Neumann reveló el momento más desafiante de la crianza de Cruz Urcera

Este sábado, Nicole Neumann decidió hacer pública la situación que vive con su pequeño hijo de nueve meses, Cruz Urcera. La influencer que tiende a llevar un estilo de vida saludable y glamouroso decidió comenzar su fin de semana con una caminata rápida.

No obstante, al regresar, encendió su celular y dialogó con sus fanáticos acerca de los desafíos que se le presentan al momento de combinar trabajo, maternidad y vida fit. “Bueno, acá estoy después de desayunar y correr un ratito. Fui a buscar a Ali (Allegra Cubero) que había ido a un cumple y se quedó a dormir en lo de la amiga. De ahí, nos fuimos a vacunar los cinco para la gripe”, continuó relatando sobre sus múltiples obligaciones.

“De ahí después me puse a pedalear, obvio que ellos siguieron una vuelta más, pero yo me volví a recuperar energías”, comentó mientras de fondo podía escucharse el llanto del pequeño Cruz. “El bebé no duerme muy bien, yo ya no duermo más. No sé ni si llego a las tres horas de corrido en toda una noche, y a las siete y media estamos arriba de vuelta”, relató la modelo sobre su rutina de sueño.

“Así que bueno, se hace lo que se puede, pero se hace”, confesó visiblemente agotada. La referente de las pasarelas de 44 años además de ser madre y trabajar como modelo también recientemente se incorporó al mundo de la cosmética, lazando su propia línea de productos de beauty.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

Nicole Neumann reveló el momento más difícil de la crianza de su hijo, Cruz Urcera, el cual es lograr dormir más de tres horas de corrido. La mediática eligió compartir a sus seguidores el desafío al que se enfrenta a diario, y para ello protagonizó un video desde sus historias de Instagram este sábado.

C.G.